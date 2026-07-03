دریافت 149 MB کد مطلب 6878624 https://mehrnews.com/x3ctV6 ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6878624 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ خلاصه بازی استرالیا و مصر ؛ رستگاری فراعنه در ضربات پنالتی خلاصه بازی استرالیا و مصر در چارچوب مرحله ۱/۱۶ نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط صعود مصر به یک هشتم نهایی در ضربات پنالتی/ آخرین بازمانده آسیا حذف شد علت خشم محافل صهیونیستی از سرمربی تیم ملی فوتبال مصر چه بود؟ برچسبها مصر تیم ملی فوتبال مصر تیم ملی فوتبال استرالیا جام جهانی 2026
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