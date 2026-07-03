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کد مطلب 6878624
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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

خلاصه بازی استرالیا و مصر ؛ رستگاری فراعنه در ضربات پنالتی

خلاصه بازی استرالیا و مصر ؛ رستگاری فراعنه در ضربات پنالتی

خلاصه بازی استرالیا و مصر در چارچوب مرحله ۱/۱۶ نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اولا که حق شون بود بازی بهتری از استرالیا کردند، در ثانی دمشون گرم که پرچم فلسطین رو بالا بردند👍 هر چند که عمیقا دوست داشتیم ایران الان جای مصر به یک هشتم صعود می کرد

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