علت خشم محافل صهیونیستی از سرمربی تیم ملی فوتبال مصر چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، اقدام «حسام حسن»، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، در برافراشتن پرچم فلسطین پس از صعود این تیم به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از خشم و واکنش‌های تند را در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی رژیم صهیونیستی برانگیخته است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله کانال «وان» در دست گرفتن پرچم فلسطین توسط سرمربی مصر در قلب مسابقات جام جهانی را یک چالش آشکار توصیف کردند.

هم‌زمان روزنامه پرتیراژ «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد: تصاویر و اظهارات این مربی مصری بلافاصله پس از سوت پایان بازی، به شکلی گسترده در سراسر جهان عرب دست‌به‌دست شده است.

این موضع‌گیری قاطع سرمربی مصر در قبال مسئله فلسطین، موجی از کامنت‌های خشمگینانه را از سوی کاربران اسرائیلی در فضای مجازی به همراه داشت به گونه ای که برخی از کاربران مدعی شدند، اقدام سرمربی مصر «نقض صریح قوانین فیفا» است و خواستار حذف و اخراج تیم ملی مصر از رقابت‌های جام جهانی شدند.

در همین راستا، برخی از رسانه های اسرائیلی سرمربی مصری را به یهود ستیزی متهم کردند و نوشتند: یهود ستیزی همچنان در خون آن‌ها جاری است و مصر باید فوراً از جام جهانی اخراج شود.