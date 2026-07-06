دریافت 7 MB کد مطلب 6880486 https://mehrnews.com/x3cvH6 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵ کد مطلب 6880486 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵ سردار حسنزاده: مسیر تشییع تغییر نکرده و همچنان از شرق به غرب است حسن زاده: ما تلاش میکنیم از نزدیکترین نقطه مثل میدان انقلاب پیکرهای شهدا را در مسیر مردم قرار دهیم. کپی شد مطالب مرتبط پیام حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید از نگاه تحلیلگران سیاسی سردار حسنزاده: برای برگزاری ۱۲ ساعته مراسم تشییع آمادهایم برچسبها مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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