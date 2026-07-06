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کد مطلب 6880486
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

سردار حسن‌زاده: مسیر تشییع تغییر نکرده و همچنان از شرق به غرب است

سردار حسن‌زاده: مسیر تشییع تغییر نکرده و همچنان از شرق به غرب است

حسن زاده: ما تلاش می‌کنیم از نزدیک‌ترین نقطه مثل میدان انقلاب پیکرهای شهدا را در مسیر مردم قرار دهیم.

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