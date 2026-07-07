کبری خدابخش، نویسنده کتاب تقریظ‌شده «مجید بربری»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نخستین لحظه‌ای که از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتابش باخبر شد، گفت: ابتدا از مجموعه سایت KHAMENEI.IR با من تماس گرفتند و گفتند می‌خواهند با من به عنوان نویسنده ادبیات پایداری گفت‌وگو کنند، اما هیچ اشاره‌ای به تقریظ کتاب نکردند. بعد هم با ناشر تماس گرفتند و گفته بودند تا همراه با بنده به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب برویم. در آن جلسه ابتدا درباره شیوه کتاب‌خوانی رهبر انقلاب، میزان زمانی که برای مطالعه می‌گذارند و ویژگی‌های کتاب‌خوانی ایشان صحبت شد و در پایان اعلام کردند که کتاب «مجید بربری» مورد پسند رهبر قرار گرفته و ایشان بر آن تقریظ نوشته‌اند.

وی افزود: ابتدا واقعاً باورم نمی‌شد. حس بسیار شیرین و مبارکی بود. اینکه بزرگ‌ترین کتاب‌خوان کشور کتاب من را خوانده و حتی نگاهی به آن داشته، برایم ارزش بسیار زیادی داشت.

خدابخش درباره محتوای تقریظ رهبر انقلاب نیز گفت: ایشان در تقریظ به ویژگی‌های شهید مجید قربانخانی اشاره کرده بودند؛ از جمله «فطرت پاک»، «دل روشن»، «دستی خدمتگزار به ضعیفان» و اینکه رشته او به خورشید حسینی و خط نورانی جهاد و شهادت متصل شده بود. همچنین به ارادت ویژه شهید قربانخانی به امام حسین (ع) اشاره کرده بودند. مجید خودش هم در کتاب گفته بود که هر کاری می‌کرد، با فرارسیدن محرم و صفر همه چیز را کنار می‌گذاشت.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در پایان تقریظ، با استناد به آیه‌ای از قرآن، دعا کرده بودند که خداوند ما را نیز به این شهید ملحق کند. همچنین می‌دانم که ایشان هر زمان به بهشت زهرا (س) می‌رفتند، بر سر مزار شهید قربانخانی نیز حاضر می‌شدند و ارادت ویژه‌ای به او داشتند. حتی در یکی از سخنرانی‌هایشان، بدون آنکه نامی از مجید ببرند، به کسانی اشاره کردند که در میانه راه توبه کردند و مسیر طولانی سلوک را در زمانی کوتاه پیمودند که مفهوم آن با زندگی شهید قربانخانی همخوانی داشت.

این نویسنده درباره دیدارهای خود با رهبر انقلاب نیز گفت: تنها در دیدار معلمان که اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، توفیق حضور داشتم. دیدار خانواده شهید قربانخانی با رهبر انقلاب برگزار شد، اما متأسفانه من در آن دیدار حضور نداشتم.

خدابخش در پایان، با دعوت مردم به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره تأکید می‌کردند که خاطرات شهدا باید روایت و ثبت شود و رهبر معظم انقلاب نیز بر همین موضوع تأکید دارند. امروز ما در آستانه بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین اتفاق زمانه خود قرار داریم. اگر تشییع بزرگان گذشته را هم مرور کنیم، کمتر رویدادی با این عظمت می‌توان یافت. اتفاقی تکرارنشدنی در تاریخ رقم خواهد خورد و هر یک از ما باید سهم خود را در آن ادا کنیم.

وی افزود: رهبرمان بارها گفته بودند: خوب است که شما مرا می‌بینید و مرا دوست دارید، من شما را نمی‌بینم اما همه شما را دوست دارم.» ما باید برای چنین مرد مهربان و ایران‌دوستی سنگ تمام بگذاریم.