پیام حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید از نگاه تحلیلگران سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران امور سیاسی در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کردند: حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران یک پیام سیاسی آشکار را مخابره می کند مبنی بر این که خون شهید به هدر نخواهد رفت.

در این گزارش آمده است: الگوی همبستگی داخلی در ایران نوعی از بیداری را رقم زد که به وضوح در سطوح سیاسی و بخش مذاکرات قابل انعکاس است. پیش بینی های آمریکا و جنگ رسانه ای که واشنگتن علیه ایران به راه انداخت ثابت کرد که آنها اشتباه می کردند.

لازم به ذکر است از نخستین ساعات صبح امروز رسانه های خبری جهان در حال پوشش زنده و لحظه به لحظه مراسم تشییع میلیونی رهبر شهید در تهران هستند.