دریافت 7 MB کد مطلب 6880502 https://mehrnews.com/x3cvHr ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۶ کد مطلب 6880502 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۶ حال و هوای میدان آزادی در لحظات آغازین مراسم تشییع پیکر آقای شهید هر لحظه بر تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع افزوده می شود تا برای آخرین بار با آقای رهبر شهید انقلاب وداع کنند. کپی شد مطالب مرتبط انبوه جمعیت مردم برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی روایت المیادین از سیل جمعیت و پرچمهای سرخ در مراسم تشییع امروز از تو جز خیر ندیدیم برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب میدان آزادی آقای شهید ایران
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