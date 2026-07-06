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کد مطلب 6880502
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۶

حال و هوای میدان آزادی در لحظات آغازین مراسم تشییع پیکر آقای شهید

حال و هوای میدان آزادی در لحظات آغازین مراسم تشییع پیکر آقای شهید

هر لحظه بر تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع افزوده می شود تا برای آخرین بار با آقای رهبر شهید انقلاب وداع کنند.

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