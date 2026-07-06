دریافت 13 MB کد مطلب 6880721 https://mehrnews.com/x3cvMT ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ کد مطلب 6880721 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ انبوه جمعیت مردم برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی تصاویری از انبوه جمعیت در محدوده میدان آزادی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای میدان آزادی در لحظات آغازین مراسم تشییع پیکر آقای شهید شهادت رهبر شهید آغاز فصل جدید استقامت و تداوم مسیر حق طلبی است پزشکیان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب میدان آزادی رهبر شهید
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