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کد مطلب 6880721
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

انبوه جمعیت مردم برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی

انبوه جمعیت مردم برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی

تصاویری از انبوه جمعیت در محدوده میدان آزادی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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