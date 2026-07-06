به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد: سیل جمعیت از ساعات اولیه صبح برای شرکت در مراسم تشییع ۲۵ کیلومتری رهبر شهید ایران در فضایی مملو از غم و اندوه و اشک و با در دست داشتن پرچم‌ها گرد هم آمده‌اند؛ مراسمی که انتظار می‌رود بزرگترین تشییع پیکری باشد که ایران و منطقه در عصر حاضر شاهد آن بوده‌اند.

وی در ادامه افزود: امروز روز بزرگی برای مردم ایران خواهد بود و در تاریخ سیاسی این کشور ثبت خواهد شد. سیل جمعیت به حدی است که از برخی از خیابان ها نمی توان عبور کرد.

خبرنگار شبکه المیادین تصریح کرد: مردم در کنار پرچم ایران پرچم های سرخ را به نشانه خون خواهی با خود حمل می کنند چرا که بدین وسیله می خواهند خواست خود را مبنی بر خون خواهی رهبر شهیدشان نشان دهند.