اسکان ۲۱۸ هزار نفری زائران سمنانی رهبر شهید در پایتخت

سرهنگ محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اعزام و اسکان سوگواران استان سمنان اعزام به مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: خوشخبتانه استقبال مردم شهیدپرور استان سمنان از این مراسم چشم گیر بوده است.

وی از اسکان مناسب سوگواران این استان مسقر در منطقه هشت تهران خبر داد و گفت: سوگواران با خودروهای شخصی و اتوبوس به تهران اعزام شده اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان همچنین اعلام کرد: کسانی که با خودروی شخصی نیز به تهران اعزام شده اند می بایست برای اسکان به منطقه هشت مراجعه کنند که در این ارتباط تابلوهای راهنمای زائران می تواند به آنها بسیار کمک کننده باشد.

امامی با بیان اینکه اعزام ها از روز جمعه شروع شده است، ابراز کرد: ۲۱۸ هزار نفر پیش بینی ما برای حضور در تهران بود که ۱۸ هزار نفر با اتوبوس و مابقی با خودروهای شخصی و قطار به تهران اعزام شده و یا امروز می شوند.

وی با بیان اینکه هیچ منعی برای پذیرایی از مهمانان وجود نداشته و همه مورد پذیرایی و اسکان خوب قرار گرفته اند، افزود: خوشبختانه خدمات خوبی نیز از سوی ستاد برگزاری مراسم و شهرداری تهران به مردم اعزامی از استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان داده شده است.