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کد مطلب 6880517
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

حرکت خودرو حامل پیکر مطهر رهبر شهید در میان سیل انبوه جمعیت

حرکت خودرو حامل پیکر مطهر رهبر شهید در میان سیل انبوه جمعیت

خودرو حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان در میان سیل انبوه جمعیت درحال حرکت است.

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