دریافت 2 MB کد مطلب 6880517 https://mehrnews.com/x3cvHK ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶ کد مطلب 6880517 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶ حرکت خودرو حامل پیکر مطهر رهبر شهید در میان سیل انبوه جمعیت خودرو حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدشان در میان سیل انبوه جمعیت درحال حرکت است. کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران - ۴ حضور معاون اول رئیسجمهور در ستاد عملیاتی هلالاحمر پیکر رهبر شهید پس از تشییع با بالگرد بر فراز مسیر حرکت داده می شود برچسبها تشییع پیکر تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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