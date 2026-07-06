دریافت 1 MB کد مطلب 6880539 https://mehrnews.com/x3cvJb ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ کد مطلب 6880539 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ نخستین تصاویر از ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع تصویری از ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط سخنگوی ارتش:حماسه مردم ایران میتواند بیداری جهانی به همراه داشته باشد مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران - ۵ برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مراسم تشییع
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