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کد مطلب 6880539
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

نخستین تصاویر از ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع

نخستین تصاویر از ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع

تصویری از ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مسیر تشییع را در این فیلم مشاهده نمایید.

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