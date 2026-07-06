شهادت رهبر شهید آغاز فصل جدید استقامت و تداوم مسیر حق طلبی است

حسن خزائی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون ملت بزرگ ایران اسلامی در آستانه خلق یکی از ماندگارترین و تاریخی‌ترین صحنه‌های انقلاب اسلامی قرار دارند و مردم از اقصی نقاط کشور با عشق، ایمان و اعتقاد قلبی خود را به مصلای تهران رساندند تا در مراسم وداع با امام شهید و تشییع باشکوه پیکر مقام معظم رهبری حضور یابند.

وی افزود: این حضور حماسی، تنها یک آیین سوگواری یا بدرقه یک شخصیت بزرگ نخواهد بود، بلکه نمایش اقتدار ملی، تجدید بیعت با مکتب انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به ارزش‌هایی است که ملت ایران برای حفظ آن، سال‌ها ایستادگی کرده و هزاران شهید تقدیم کرده است.

فرماندار محلات گفت: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها نشان داده‌اند که هرگاه دشمنان برای ضربه زدن به این نظام برنامه‌ریزی کرده‌اند، مردم با وحدت، بصیرت و حضور آگاهانه خود، همه محاسبات آنان را برهم زده‌اند.

خزائی‌پور ادامه داد: همان‌گونه که اکنون نیز دشمنان تصور می‌کنند که با شهادت شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار از جمله رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای می‌توانند روحیه ملت ایران را تضعیف کرده و راه انقلاب را متوقف کنند، اما آنچه در عمل رخ خواهد داد، انسجامی عمیق‌تر، همدلی گسترده‌تر و پیوندی مستحکم‌تر میان مردم، انقلاب اسلامی و ولایت بود.

فرماندار شهرستان محلات بیان کرد: خون امام شهید و خون همه شهدای انقلاب اسلامی، چراغ راه آینده خواهد شد زیرا فرهنگ شهادت در مکتب انقلاب اسلامی، مکتب حیات، عزت و حرکت است.

وی تاکید کرد: ملت ایران آموخته‌اند که شهادت پایان راه نیست، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از استقامت و ادامه مسیر حق‌طلبی است و به همین دلیل، باور داریم که این شهادت نه تنها کوچک‌ترین خللی در مسیر انقلاب اسلامی ایجاد نخواهد کرد، بلکه اراده ملت ایران را برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی مستحکم‌تر خواهد ساخت.

خزائی‌پور تصریح کرد: مراسم وداع و تشییع امام شهید، یک پیام روشن برای ملت ایران و همه آزادگان جهان خواهد داشت اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت وابسته به اشخاص نیست، بلکه یک مکتب زنده، پویا و ریشه‌دار است که با ایمان مردم و خون شهدا استمرار یافته است، شخصیت‌های بزرگ می‌آیند و رسالت خود را انجام می‌دهند، اما راه آنان به دست مردم مؤمن و انقلابی ادامه پیدا خواهد کرد و این حقیقتی است که دشمنان هنوز نتوانسته‌اند آن را در محاسبات خود درک کنند.

فرماندار شهرستان محلات تصریح کرد: اکنون مردم با حضور خود بار دیگر با آرمان‌های امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و امام شهید تجدید عهد می بندند و نشان خواهند داد که پیوند آنان با انقلاب اسلامی، یک پیوند احساسی و مقطعی نیست، بلکه ریشه در اعتقادات دینی، هویت ملی و باورهای عمیق آنان دارد، این حضور، بیعتی دوباره با مکتب انقلاب اسلامی و تأکیدی بر ادامه راه عزت، استقلال، آزادی و مقاومت خواهد بود.

فرماندار شهرستان محلات تأکید کرد: آنچه دشمنان را بیش از هر چیز نگران کرده، قدرت نظامی یا امکانات مادی جمهوری اسلامی نیست، بلکه وحدت ملت ایران است.

خزائی‌پور گفت:آنان بر این امر واقف هستند هر زمان مردم در کنار یکدیگر و زیر پرچم ولایت قرار گرفته‌اند، تمام نقشه‌ها، تحریم‌ها، فشارها و توطئه‌هایشان با شکست مواجه شده است و از همین رو همواره تلاش کرده‌اند با جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، شایعه‌سازی و ایجاد اختلاف، این سرمایه عظیم اجتماعی را تضعیف کنند، اما ملت ایران همواره هوشیار بوده و اجازه تحقق این اهداف را نداده‌اند.

وی ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی هستیم، ممکن است در مسائل مختلف دیدگاه‌ها و سلایق متفاوتی وجود داشته باشد، اما هنگامی که سخن از عزت ایران، استقلال کشور، امنیت ملی، انقلاب اسلامی و ولایت به میان می‌آید، همه این تفاوت‌ها رنگ می‌بازد و ملت ایران یکدل و همصدا در کنار یکدیگر خواهند ایستاد و این وحدت، بزرگ‌ترین سرمایه کشور و مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان است.

خزائی‌پور اظهار کرد: امام شهید در تمام سال‌های مسئولیت خود، همواره بر وحدت امت اسلامی، خدمت صادقانه به مردم، مقابله با استکبار جهانی و حفظ عزت جمهوری اسلامی تأکید داشت که امروز بهترین راه پاسداشت نام و یاد او، ادامه دادن همان مسیر، تلاش برای پیشرفت کشور و دفاع از منافع ملی در اولویت قرار دارد.

فرماندار محلات با بیان اینکه شهادت رهبر شهید آغاز فصل جدید استقامت است،‌ گفت: انقلاب اسلامی با شهادت بزرگان متوقف نمی‌شود بلکه تجلی پیوند ناگسستنی ملت با ولایت است.

وی گفت: مراسم باشکوه وداع و تشییع، نشان خواهد داد که ملت ایران همچنان پرچمدار فرهنگ عاشورا هستند و همان‌گونه که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در برابر ظلم و انحراف ایستاد، ملت ایران نیز در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و بدخواهان این سرزمین ایستادگی خواهند کرد. شعار «هیهات منا الذله» برای ملت ایران تنها یک شعار نیست، بلکه راهبردی است که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی به آن عمل کرده‌اند.

فرماندار شهرستان محلات افزود: حضور میلیونی مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به همه کسانی خواهد بود که در پی ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند و این حضور نشان خواهد داد که سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان زنده، پویا و قدرتمند است و مردم ایران با وجود همه فشارها و مشکلات، از اصول، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله نخواهند گرفت.

وی تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم اختلافات و مسائل حاشیه‌ای را کنار بگذاریم و حول محور ولایت، انقلاب اسلامی و منافع ملی متحد باشیم چرا که اگر وحدت و همدلی حفظ شود، هیچ قدرتی نخواهد توانست به این ملت آسیبی وارد کند و همه توطئه‌های دشمنان یکی پس از دیگری خنثی خواهد شد.

خزائی‌پور گفت: دشمنان از همین انسجام و همبستگی هراس دارند، زیرا می‌دانند رمز اقتدار جمهوری اسلامی در پیوند عمیق مردم با انقلاب، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت نهفته است.

خزائی‌پور تاکید کرد: به طور حتم ملت ایران با حضور باشکوه خود در این مراسم تاریخی، برگ زرین دیگری به افتخارات این ملت خواهند افزود.

وی گفت: ملت ایران بار دیگر به جهانیان ثابت خواهن و این ملت با الهام از خون شهدا، با وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی را با قدرت ادامه می‌دهند و اجازه نخواهند داد دشمنان و بدخواهان کوچک‌ترین خدشه‌ای به انسجام ملی و مکتب انقلاب اسلامی وارد کنند.