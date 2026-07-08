دریافت 7 MB کد مطلب 6882248 https://mehrnews.com/x3cwr4 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ کد مطلب 6882248 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ استقبال از مردم در راه آهن مشهد برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید استقبال از مردم در راه آهن مشهد برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر انقلاب اسلامی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و بازتعریف معادلات راهبردی منطقه است تمهیدات ویژه پلیس راه استان سمنان برای تردد ایمن زائران رهبر شهید مواکب بلوار رضوی مشهد در حال خدمترسانی به زائران رهبر شهید خدمترسانی بیوقفه به زائران رهبر شهید در مسیر مشهد برچسبها مشهد خراسان رضوی تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران
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