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کد مطلب 6882248
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

استقبال از مردم در راه آهن مشهد برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

استقبال از مردم در راه آهن مشهد برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

استقبال از مردم در راه آهن مشهد برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با رهبر انقلاب اسلامی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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