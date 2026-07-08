تمهیدات ویژه پلیس راه استان سمنان برای تردد ایمن زائران رهبر شهید

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتخاذ تمهیدات لازم برای ایمنی و تردد همراه با سهولت زائران رضوی در این استان و طی ایام تشیع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا در کنار ایمنی تردد، خدماتی نیز به زائران رضوی داده شود، افزود: اکیپ‌های پلیس راه در سراسر استان سمنان در حالت آماده باش حضور دارند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه تمام جاده‌های استان با حضور فیزیکی پلیس راه و همچنین گشت‌های نامحسوس کنترل می‌شود، ابراز کرد: با تخلفاتی که جان مردم را به مخاطره می‌اندازد برخورد می‌شود

بزرگی با بیان اینکه تیم‌های ثابت و سیار و سیستم‌های هوشمند و نظارت پهپادی نیز از سوی پلیس راه به کارگیری شده است، ابراز کرد: توصیه ما به زائران رضوی که از محورهای استان سمنان تردد دارند، استراحت 15 دقیقه ای بعد از 90 دقیقه رانندگی است.

وی با بیان اینکه در تمام مسیر تهران - مشهد در استان سمنان، موکب های پذیرایی از زائران رضوی برپا شده است، افزود: زائران حتما از این موکب‌ها به عنوان فرصتی برای استراحت بهره‌مند شوند تا سفری ایمن را تجربه کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه عوامل پلیس و راهداری استان برای تامین ایمنی تردد زائران رضوی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند، گفت: از راکبان وسایل نقلیه هم درخواست می‌شود کمال احتیاط را در این پیک پر تردد لحاظ کنند.

بزرگی با بیان اینکه همه تلاش ما این است که شاهد کم‌ترین حوادث در این ایام باشیم، ابراز کرد: این امر با همراهی خود زائران و راکبان وسایل نقلیه و رعایت قوانین و سرعت مطمئن، می‌تواند احصا شود.

وی ضمن توصیه به رعایت سرعت ایمن و همچنین استراحت در جاده‌های استان سمنان افزود: رعایت فاصله ایمن در زمانی که جاده‌ها بسیار شلوغ هستند از توصیه‌های جدی ما به مردم است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: از زائران رضوی درخواست می‌شود برنامه ریزی بازگشت را هم از مشهد داشته باشند و بازگشت خود را لحاظ آخر موکول نکنند تا شاهد ترافیک بسیار سنگین در استان نباشیم.