خبرگزاری مهر، گروه استان ها –عاطفه وفاییان: در حالی که خراسان رضوی مهیای میزبانی از پیکر مطهر «رهبر شهید» می‌شود، نبض شهرهای پیرامونی مشهد تندتر از همیشه می‌زند. از شهرستان‌های جوین و جغتای گرفته تا مسیرهای مواصلاتی چناران، موجی از ارادت و سازماندهی مردمی به راه افتاده است که جاده‌های منتهی به پایتخت معنوی ایران را به گذرگاه‌های خدمت و بیعت تبدیل کرده است. در این میان، نه تنها زائران مشتاق بار سفر بسته‌اند، بلکه خادمان مردم در ادارات تبلیغات اسلامی و تشکل‌های مردمی، آستین بالا زده‌اند تا با ایجاد شبکه‌ای منسجم از موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و اماکن اسکان، بستر این سفر آیینی را تسهیل کنند.

این حضور به تجلیِ یک همبستگیِ گسترده میان نسل‌های مختلف تبدیل شده است. از برپایی موکب‌های پذیرایی و تعمیرگاه‌های سیار خودرو برای زائرانِ عبوری گرفته تا برگزاری تجمعات سوگواری شبانه با محوریت نوجوانان و دانش‌آموزان، همه و همه حکایت از پیوندی عمیق دارد که حتی مسافت‌های طولانی و سختی‌های راه نیز نتوانسته است آن را سست کند. این‌جا در قلب خراسان، هر ایستگاه و هر موکب، یک مدرسه بزرگِ معرفت است که در آن، از تبیین رهنمودهای رهبر شهید تا اقامه نماز و روضه‌خوانی، یک هدف واحد دنبال می‌شود: تجدید میثاقی ماندگار در جوارِ ضامن آهو (ع).

اعزام زائران شهرستان جوین برای مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد

حجت‌الاسلام محمد کیوانلو شهرستانکی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی جوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات لازم برای اعزام زائران شهرستان جوین به مشهد مقدس جهت شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر شهید در روز پنجشنبه در قالب اتوبوس پیش‌بینی شده و رایزنی‌ها برای تأمین ظرفیت قطار نیز در حال انجام است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی جوین افزود: اگرچه جوین در مسیر رسمی زائران قرار ندارد، اما با حضور در اتوبان تهران-مشهد، صنایع و کارخانجات شهرستان اقدام به برپایی چندین موکب کرده‌اند و در کنار آن، تشکل‌ها و نهادهای مردمی نیز موکب‌هایی دایر کرده‌اند که روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تقویت آن‌ها همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: موکب مردمی شهرستان جوین که در این مسیر مستقر شده است، روزانه پذیرای هزار نفر بوده و با تقسیم کار میان سایر موکب‌ها، خدماتی همچون اعزام مبلغ، اقامه نماز جماعت و توزیع بسته‌های فرهنگی ارائه می‌دهد؛ ضمن اینکه تجمعات شبانه نیز با هدف بدرقه رهبر شهید تا روز چهلم ایشان هر شب ادامه خواهد داشت و در این ایام، ویژه‌برنامه‌هایی شامل مداحی، سخنرانی و پخش کلیپ‌ها و فیلم‌های کوتاه از آثار و رهنمودهای رهبر شهید در حاشیه این تجمعات برای گروه‌های سنی مختلف از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان تدارک دیده شده است.

کیوانلو شهرستانکی ادامه داد: در خصوص اسکان اهالی جوین در مشهد نیز مناطق مختلفی از جمله سالن‌های ورزشی، مدارس و حسینیه‌ها در نظر گرفته شده که برخی هیئات مذهبی شهرستان از جمله هیئت قمر بنی‌هاشم و حسینیه حضرت سیدالشهدا در محدوده طلاب و همچنین هیئت حضرت علی‌اکبر در خیابان راهنمایی، اسکان‌های محلی و خانوادگی خود را مدیریت می‌کنند.

استقرار ۱۸ موکب پذیرایی و تعمیرات خودرو در چناران

حجت الاسلام محمد اسحاق پاروکار، مدیر اداره تبلیغات اسلامی چناران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هجده ایستگاه صلواتی و موکب در سطح شهرستان چناران برپا شده است که خدماتی نظیر پذیرایی، تعمیرات خودرو و برق ماشین را به زوار ارائه می‌دهند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی چناران بیان کرد: همزمان با ایام مراسم تشییع رهبر شهید، یک همایش ملی از روز هشتم تا روز تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، این همایش با هدف خونخواهی و بیعت با امام انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای برای نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در کنار این همایش، برنامه‌های رجزخوانی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و چینی اجرا خواهد شد و ویدیوهای آن در شبکه‌های مجازی پخش می‌گردد.

پاروکار همچنین خاطرنشان کرد: با ارتباط گرفتن گروه دختران در فضای مجازی، با چین نیز ارتباط برقرار شده تا آثار در آنجا نیز منتشر شود.

اقامه سراسری نماز لیله‌الدفن رهبر فقید در شهرستان جغتای

حجت‌الاسلام محمدامین فروتن، مدیر اداره تبلیغات اسلامی جغتای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شهرستان جغتای به عنوان معین شهرستان داورزن تعیین شده و یک موکب بزرگ خدمت‌رسانی از صبح روز سه‌شنبه به مدت پنج شبانه‌روز به صورت ۲۴ ساعته در این مسیر برپا می‌شود تا خدماتی همچون اسکان، توزیع غذا و شربت و برنامه‌های فرهنگی را به مسافرانی که به سمت مشهد مقدس حرکت می‌کنند، ارائه دهد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی جغتای افزود: علاوه بر موکب مسیر داورزن، چهار تا پنج موکب محله‌ای نیز در داخل شهر جغتای راه‌اندازی می‌شود و ظرفیت اسکان شهری برای زائران عبوری پیش‌بینی شده است. تجمعات سوگواری شبانه برای یادبود رهبری به صورت گسترده در شهرستان برگزار می‌شود و آیین تجدید میثاق دانش‌آموزان و نوجوانان با مدیریت و صحنه‌گردانی خود آن‌ها و با حضور نمادین تابوت، دکلمه‌خوانی، سرود و دل‌نوشته در تجمعات شبانه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای شامگاه جمعه نیز پس از آیین تدفین رهبر شهید، اقامه سراسری و یکپارچه نماز لیله‌الدفن با حضور همه مساجد و هیئات مذهبی شهرستان در قالب یک تجمع بزرگ به همراه روضه‌خوانی، سخنرانی و قرائت قرآن برنامه‌ریزی شده است.

فروتن در خصوص نحوه مشارکت تشکل‌های مذهبی یادآور شد: با وجود اینکه حدود ۷۰ درصد از ظرفیت هیئات مذهبی و مبلغین شهرستان برای حضور در مراسم‌های تشییع به تهران و مشهد اعزام شده‌اند، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروهای باقی‌مانده که شامل بخشی از ۷۰ تا ۸۰ مبلغ شهرستان است، به طور کامل پای کار هستند و علاوه بر موکب‌های شهری، در ۱۰ روستای واقع در مسیر عبور زائران نیز موکب‌های اسکان و پذیرایی را مدیریت و فعال کرده‌اند.