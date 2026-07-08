تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و بازتعریف معادلات راهبردی منطقه است

رمضان غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد سیاسی و راهبردی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این مراسم را باید فراتر از یک آیین مذهبی و عاطفی تحلیل کرد؛ چرا که به یک رخداد بزرگ سیاسی، اجتماعی و تمدنی تبدیل شد و پیامهای روشنی برای افکار عمومی جهان به همراه داشت.
وی افزود: حضور گسترده و کمنظیر اقشار مختلف مردم نشان داد سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان زنده و تعیینکننده است و پیوند مردم با آرمانهای انقلاب، علیرغم همه فشارها، تهدیدها و جنگ روانی دشمنان، همچنان مستحکم باقی مانده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مهمترین پیام داخلی این مراسم، نمایش وحدت و انسجام ملی بود، تصریح کرد: دشمنان طی سالهای گذشته تلاش کردند با عملیات رسانهای و شناختی، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور میلیونی مردم در این مراسم نشان داد جامعه ایران در بزنگاههای تاریخی حول ارزشهای ملی و انقلابی به وحدت میرسد و همین سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه امنیت ملی کشور است.
غلامی با اشاره به پیامدهای منطقهای این مراسم خاطرنشان کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی این پیام را به منطقه مخابره کرد که محور مقاومت صرفاً یک ائتلاف سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بر پایه یک گفتمان فکری و مردمی شکل گرفته است. حضور شخصیتها و هیئتهای خارجی نیز بیانگر آن بود که جایگاه فکری و سیاسی رهبر شهید انقلاب محدود به مرزهای ایران نبوده و اندیشه ایشان همچنان در معادلات غرب آسیا تأثیرگذار است.
وی درباره بازتاب بینالمللی این مراسم نیز گفت: بسیاری از رسانهها و تحلیلگران جهان این رویداد را با دقت دنبال کردند و فارغ از مواضع سیاسی، حجم گسترده مشارکت مردمی واقعیتی بود که قابل انکار نبود. این حضور، تصویری متفاوت از ایران در برابر روایتهای رسانهای غرب ارائه کرد و نشان داد جمهوری اسلامی همچنان از ظرفیت بالای بسیج اجتماعی و قدرت نرم برخوردار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه چنین رویدادهایی بر محاسبات راهبردی بازیگران بینالمللی اثرگذار است، اظهار داشت: در ادبیات روابط بینالملل، انسجام اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی محسوب میشود و طبیعی است که نمایش چنین ظرفیتی، در ارزیابی قدرت و ثبات جمهوری اسلامی از سوی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای تأثیر بگذارد.
غلامی در پایان تصریح کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران دانست؛ رویدادی که علاوه بر ادای احترام به شخصیت برجسته ایشان، به صحنهای برای نمایش وحدت ملی، اقتدار اجتماعی و استمرار گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شد و بار دیگر جایگاه مردم را بهعنوان مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ابعاد سیاسی و راهبردی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این مراسم را باید فراتر از یک آیین مذهبی و عاطفی تحلیل کرد.
رمضان غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد سیاسی و راهبردی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این مراسم را باید فراتر از یک آیین مذهبی و عاطفی تحلیل کرد؛ چرا که به یک رخداد بزرگ سیاسی، اجتماعی و تمدنی تبدیل شد و پیامهای روشنی برای افکار عمومی جهان به همراه داشت.
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