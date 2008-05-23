مؤسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب به دانشگاه ادیان و مذاهب ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از متن نامه وزیر علوم به حجت‌الاسلام نواب آمده است: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 31/1/87 خود با ارتقای موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ادیان و مذاهب به دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ادیان و مذاهب موافقت قطعی به عمل آورد.

این ارتقای رتبه در پی جلسه 31 فروردین شورای گسترش آموزش عالی و تصویب آن شورا صورت گرفته و به دلیل مطابقت کیفیت آموزشی آن با موازین قانونی، بدون گذراندن مرحله موافقت اصولی، مورد موافقت قطعی دکتر محمد مهدی زاهدی قرار گرفته است.

دانشگاه ادیان و مذاهب در حال حاضر دارای سه دانشکده مذاهب اسلامی، ادیان و شیعه شناسی است که بیش از سیصد دانشجوی زن و مرد در آن‌ها به تحصیل مشغولند.

دانشکده مذاهب اسلامی در بر دارنده رشته های کلام، عرفان و تصوف و مذاهب فقهی و دانشکده ادیان، دارای رشته های ادیان ابراهیمی (یهودیت و مسیحیت)، ادیان غیر ابراهیمی (از جمله هندوئیسم و بودیسم)، ادیان ایران باستان (آیین زرتشتی) و دین‌پژوهی است.

دانشکده شیعه‌شناسی نیز شامل رشته‌های سه گانه کلام شیعه، مطالعات تاریخ تشیع و فرق تشیع است؛ در رشته های این دانشکده از بین دانشگاهیان نیز دانشجو پذیرفته می شود، ولی در سایر رشته ها تنها از میان طلاب پذیرش می شود که دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه از طریق آزمون سراسری صورت خواهد گرفت.

تعداد اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب نیز بیش از چهل است. همچنین اساتیدی از کشورهای دیگر نیز برای استفاده از فرصت مطالعاتی در این دانشگاه به سر می برند.

دانشگاه ادیان و مذاهب در تلاش است مقدمات پذیرش دانشجوی دکتری را در سال تحصیلی 88 ـ 87 فراهم آورد.