دریافت 2 MB کد مطلب 6883154 https://mehrnews.com/x3cwNy ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ کد مطلب 6883154 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به فرودگاه مشهد را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط مشهد در انتظار آقای شهید ایران - ۳ شاهرود در مسیر زائران رهبر شهید؛ افزایش اتوبوسها و قطار فوقالعاده المیادین: تشییع میلیونی رهبر شهید، نماد شکست ترامپ بود حضور میلیونی مردم در مشهد برای شرکت در تشییع رهبر شهید برچسبها فرودگاه مشهد مشهد آقای شهید ایران شهید رهبر شهید وداع با رهبر شهید انقلاب
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