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کد مطلب 6883154
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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد

لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد

لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به فرودگاه مشهد را در این فیلم مشاهده نمایید.

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