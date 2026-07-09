  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

حضور میلیونی مردم در مشهد برای شرکت در تشییع رهبر شهید

حضور میلیونی مردم در مشهد برای شرکت در تشییع رهبر شهید

بیرجند- گروه های مختلف مردم ایران اسلامی و دیگر کشورها برای شرکت در تشییع رهبر شهید در مشهد حضور پیدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تشییع آقای شهید ایران در تهران، قم، کربلا و نجف قرار است امروز پنجشنبه پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر رضوی پس از خواندن نماز در جوار آقایش امام رضا(ع) به خاک سپرده شود.

در حالی که چند ساعت تا آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد باقی مانده است، چهره شهر مشهد با فضاسازی انجام شده و حضور گسترده گروه های مختلف مردم ایران اسلامی و کشورهای دیگر جهان به طور کلی تغییر کرده است.

حضور میلیونی مردم چهارشنبه شب در مشهد به اندازه ای زیاد بود که همه صحن های حرم رضوی مملو از زائرانی بود که برای اقامه نماز مغرب و عشا در حرم امام رضا(ع) حضور پیدا کرده بودند و حتی بسیاری از افرادی که موفق به حضور در صحن های حرم نشده بودند، در خارج از حرم رضوی نماز را اقامه کردند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید عصر امروز پنج‌شنبه شروع می‌شود و بعد از تشییع پیکر رهبر شهید در خیابان های مشهد، نماز بر پیکر مطهر آقای شهید در صحن پیامبر اعظم خوانده خواهد شد.

بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است این مراسم تا ساعت ۲۴ شب پنجشنبه شب ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6883031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها