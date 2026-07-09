المیادین: تشییع میلیونی رهبر شهید، نماد شکست ترامپ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران مسائل بین الملل به شبکه خبری المیادین اعلام کردند که برگزاری میلیونی مراسم تشییع پیکر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نماد شکست ترامپ به شمار می‌رود.

این تحلیلگران تصریح کردند که آمریکا بعد از شکست از ایران در جریان تجاوزی که علیه این کشور انجام داد، هیبت خود را در برابر دنیا از دست داده است.

ناظران مسائل بین‌المللی همچنین تاکید کردند که تشییع پرشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در میادین و خیابان‌ها ، چهره درستی از جهان اسلام را به نمایش گذاشت که اهداف آمریکا در منطقه را با شکست مواجه کرده است.

المیادین همچنین به جمعیت منتظر برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شهر مقدس مشهد پیش از ورود پیکر مطهر رهبر شهید به این شهر، اشاره و تاکید کرد که پرچم‌های سرخ انتقام، بیش از نمادهای دیگر در دستان تشییع کنندگان قرار دارد.

خبرنگار المیادین در این خصوص اعلام کرد که تمامی تشییع کنندگان و مسئولان ایرانی، انتقام رهبر شهید ایران را در پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه می‌دانند.