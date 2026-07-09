  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

شاهرود در مسیر زائران رهبر شهید؛ افزایش اتوبوس‌ها و قطار فوق‌العاده

شاهرود در مسیر زائران رهبر شهید؛ افزایش اتوبوس‌ها و قطار فوق‌العاده

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق سمنان از اختصاص اتوبوس‌های فوق‌العاده در مسیر شاهرود-مشهد و پیگیری افزایش سهمیه واگن‌های ریلی شاهرود در راستای ارتقای خدمات به زائران رهبر شهید خبر داد.

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش تردد زائران از محورهای شرق استان سمنان اظهار کرد: همزمان با ایام وداع با رهبر شهید و افزایش حجم سفرها، نظارت‌های میدانی بر مجتمع‌های خدماتی-رفاهی، موکب‌ها، پایانه‌های مسافربری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تکریم زائران تشدید شده است.

وی با بیان اینکه تیم‌های بازرسی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان به صورت مستمر از مراکز خدمات‌رسان بازدید می‌کنند، افزود: در بررسی‌های انجام شده، وضعیت پایانه مسافربری شاهرود مطلوب ارزیابی شد و برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، چندین دستگاه اتوبوس فوق‌العاده در مسیر شاهرود به مشهد و بالعکس اختصاص یافت تا جابه‌جایی زائران بدون وقفه و با حداقل زمان انتظار انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به روان بودن تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان، یادآور شد: گزارش‌های میدانی بیانگر رضایت نسبی زائران از خدمات ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است و می‌کوشیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، این روند تا پایان موج سفرها ادامه یابد.

عمیدی همچنین از بازدید میدانی خود از موکب‌های مستقر در محور شاهرود-عباس‌آباد خبر داد و افزود: در این بازدید، روند خدمت‌رسانی به زائران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی نیروهای مستقر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران تأکید شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، اقدامات ایمنی، مدیریت تردد و نحوه خدمت‌رسانی نیروهای امدادی، انتظامی و اجرایی نیز با حضور مسئولان ذیربط بررسی شد تا سفر زائران با امنیت و آرامش بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به بازدید از ایستگاه راه‌آهن شمال‌شرق (۱) اظهار کرد: اگرچه نظم و کیفیت خدمات ایستگاهی رضایت‌بخش است، اما کمبود واگن‌های اختصاصی برای شهرهای استان، به ویژه شاهرود، از مهم‌ترین مطالبات مردم محسوب می‌شود.

عمیدی توضیح داد: این مطالبه به صورت جدی با مسئولان راه‌آهن شمال‌شرق مطرح شده و پیگیری افزایش سهمیه واگن‌های ریلی، نوسازی ناوگان و تعمیر واگن‌های قدیمی از طریق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به مردم و زائران دارد، خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی شرق استان تا پایان موج سفرها با حضور میدانی، نظارت مستمر و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی، همه ظرفیت‌های خود را برای تسهیل تردد و افزایش رضایت مسافران به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6883150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها