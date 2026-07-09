امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش تردد زائران از محورهای شرق استان سمنان اظهار کرد: همزمان با ایام وداع با رهبر شهید و افزایش حجم سفرها، نظارت‌های میدانی بر مجتمع‌های خدماتی-رفاهی، موکب‌ها، پایانه‌های مسافربری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تکریم زائران تشدید شده است.

وی با بیان اینکه تیم‌های بازرسی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان به صورت مستمر از مراکز خدمات‌رسان بازدید می‌کنند، افزود: در بررسی‌های انجام شده، وضعیت پایانه مسافربری شاهرود مطلوب ارزیابی شد و برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، چندین دستگاه اتوبوس فوق‌العاده در مسیر شاهرود به مشهد و بالعکس اختصاص یافت تا جابه‌جایی زائران بدون وقفه و با حداقل زمان انتظار انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به روان بودن تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان، یادآور شد: گزارش‌های میدانی بیانگر رضایت نسبی زائران از خدمات ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است و می‌کوشیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، این روند تا پایان موج سفرها ادامه یابد.

عمیدی همچنین از بازدید میدانی خود از موکب‌های مستقر در محور شاهرود-عباس‌آباد خبر داد و افزود: در این بازدید، روند خدمت‌رسانی به زائران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی نیروهای مستقر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران تأکید شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، اقدامات ایمنی، مدیریت تردد و نحوه خدمت‌رسانی نیروهای امدادی، انتظامی و اجرایی نیز با حضور مسئولان ذیربط بررسی شد تا سفر زائران با امنیت و آرامش بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به بازدید از ایستگاه راه‌آهن شمال‌شرق (۱) اظهار کرد: اگرچه نظم و کیفیت خدمات ایستگاهی رضایت‌بخش است، اما کمبود واگن‌های اختصاصی برای شهرهای استان، به ویژه شاهرود، از مهم‌ترین مطالبات مردم محسوب می‌شود.

عمیدی توضیح داد: این مطالبه به صورت جدی با مسئولان راه‌آهن شمال‌شرق مطرح شده و پیگیری افزایش سهمیه واگن‌های ریلی، نوسازی ناوگان و تعمیر واگن‌های قدیمی از طریق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به مردم و زائران دارد، خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی شرق استان تا پایان موج سفرها با حضور میدانی، نظارت مستمر و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی، همه ظرفیت‌های خود را برای تسهیل تردد و افزایش رضایت مسافران به کار خواهد گرفت.