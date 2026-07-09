دریافت 3 MB کد مطلب 6883362 https://mehrnews.com/x3cwSN ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳ کد مطلب 6883362 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳ گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط بغض یک هموطن: از آقا میخوام ما را حلال کند تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور بیت معزز رهبری برگزار میشود برچسبها مشهد آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب مراسم تشییع
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