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کد مطلب 6883362
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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید را در این فیلم مشاهده نمایید.

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