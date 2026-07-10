  1. استانها
  2. البرز
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۰

پیش بینی راه اندازی بیش از ۸۰ موکب البرزی در پیاده روی اربعین حسینی 

پیش بینی راه اندازی بیش از ۸۰ موکب البرزی در پیاده روی اربعین حسینی 

کرج- مدیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: پیش بینی می شود بیش از ۸۰ موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی و شهرهای مقدس عراق توسط موکب داران این استان برپا شود. 

احمد رحمانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست های اولیه با موکب داران برگزار شده، افزود: در این نشست ها موکب داران نسبت به آخرین دستورالعمل ها توجیه شدند.

وی اظهار داشت: همچنین جلسات هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط دخیل در امر اربعین در استانداری برگزار شده ضمن اینکه پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی این جلسات ادامه خواهد داشت.

تشکیل کمیته های اربعین در البرز

رحمانی فر با بیان اینکه کمیته های اربعین در استان تشکیل شده، افزود: مقرر شد در زمان مقرر خدمات رسانی در عراق برای زائران اربعین آغاز شود.

وی تصریح کرد: موکب های البرز در مشایه، سامرا، کاظمین، نجف و کربلا خدمات رسانی خواهند کرد.

وی یادآور شد: همچنین موکب مرکزی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز در نجف اشرف مستقر است که ظرفیت پذیرایی در هرسه وعده به میزان هر وعده ۵ هزار پرس را دارد ضمن اینکه ظرفیت اسکان شبانه برای ۵ هزار نفر را نیز دارد.

مدیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: همچنین به زودی کار ثبت بار در سامانه مربوطه توسط موکب داران برای ارسال اقلام موکب‌ها آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در البرز ۸۹ موکب‌ ثبت شده اربعین داریم، افزود: سال گذشته ۸۲ موکب‌ در عراق خدمات رسانی کردند.

کد مطلب 6882428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها