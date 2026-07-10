پیش بینی راه اندازی بیش از ۸۰ موکب البرزی در پیاده روی اربعین حسینی 

احمد رحمانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست های اولیه با موکب داران برگزار شده، افزود: در این نشست ها موکب داران نسبت به آخرین دستورالعمل ها توجیه شدند.

وی اظهار داشت: همچنین جلسات هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط دخیل در امر اربعین در استانداری برگزار شده ضمن اینکه پس از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی این جلسات ادامه خواهد داشت.

تشکیل کمیته های اربعین در البرز

رحمانی فر با بیان اینکه کمیته های اربعین در استان تشکیل شده، افزود: مقرر شد در زمان مقرر خدمات رسانی در عراق برای زائران اربعین آغاز شود.

وی تصریح کرد: موکب های البرز در مشایه، سامرا، کاظمین، نجف و کربلا خدمات رسانی خواهند کرد.

وی یادآور شد: همچنین موکب مرکزی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز در نجف اشرف مستقر است که ظرفیت پذیرایی در هرسه وعده به میزان هر وعده ۵ هزار پرس را دارد ضمن اینکه ظرفیت اسکان شبانه برای ۵ هزار نفر را نیز دارد.

مدیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: همچنین به زودی کار ثبت بار در سامانه مربوطه توسط موکب داران برای ارسال اقلام موکب‌ها آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در البرز ۸۹ موکب‌ ثبت شده اربعین داریم، افزود: سال گذشته ۸۲ موکب‌ در عراق خدمات رسانی کردند.