به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با برنامهریزیهای اعلامشده، مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا به پایان خواهد رسید و بلافاصله پس از آن، آیین تدفین در فضایی معنوی و با حضور اعضای بیت محترم رهبر انقلاب و جمعی از شخصیتهای کشوری انجام میپذیرد.
تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم خاکسپاری و مدیریت جمعیت در محل نهایی تدفین پیشبینی شده است و از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن حفظ آرامش و همکاری با خادمان مراسم، مسیر را برای عبور پیکر مطهر جهت برگزاری آیین پایانی هموار کنند.
اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات آیین تدفین و اقامه نماز، متعاقباً ارسال خواهد شد.
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