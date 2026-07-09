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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور بیت معزز رهبری برگزار می‌شود

تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور بیت معزز رهبری برگزار می‌شود

مشهد-آیین تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی مطابق برنامه‌ریزی‌های ستاد برگزاری، با حضور اعضای بیت معزز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا به پایان خواهد رسید و بلافاصله پس از آن، آیین تدفین در فضایی معنوی و با حضور اعضای بیت محترم رهبر انقلاب و جمعی از شخصیت‌های کشوری انجام می‌پذیرد.

تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم خاک‌سپاری و مدیریت جمعیت در محل نهایی تدفین پیش‌بینی شده است و از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و همکاری با خادمان مراسم، مسیر را برای عبور پیکر مطهر جهت برگزاری آیین پایانی هموار کنند.

اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات آیین تدفین و اقامه نماز، متعاقباً ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6883365

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