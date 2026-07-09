به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا به پایان خواهد رسید و بلافاصله پس از آن، آیین تدفین در فضایی معنوی و با حضور اعضای بیت محترم رهبر انقلاب و جمعی از شخصیت‌های کشوری انجام می‌پذیرد.

تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم خاک‌سپاری و مدیریت جمعیت در محل نهایی تدفین پیش‌بینی شده است و از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و همکاری با خادمان مراسم، مسیر را برای عبور پیکر مطهر جهت برگزاری آیین پایانی هموار کنند.

اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات آیین تدفین و اقامه نماز، متعاقباً ارسال خواهد شد.