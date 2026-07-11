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کد مطلب 6884504
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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

شعرخوانی محمد رسولی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب

شعرخوانی محمد رسولی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب

شعر کامل محمد مهدی رسولی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مشهد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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