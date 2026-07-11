دریافت 50 MB کد مطلب 6884504 https://mehrnews.com/x3cxn6 ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ کد مطلب 6884504 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ شعرخوانی محمد رسولی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب شعر کامل محمد مهدی رسولی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مشهد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ابعاد تشییع رهبر شهید و بیعت عملی امت با رهبری جدید ۲۵ هیئت دیپلماتیک در چند ساعت از طریق فرودگاه مهرآباد پذیرش شدند ۵۲۰۰ تبعه خارجی با ۱۳۲ اتوبوس به مراسم تشییع رهبر شهید منتقل شدند برچسبها شعرخوانی محمد رسولی رهبر شهید
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