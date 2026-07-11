۵۲۰۰ تبعه خارجی با ۱۳۲ اتوبوس به مراسم تشییع رهبر شهید منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، امروز (شنبه، ۲۰ تیر) در نشست خبری تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به عملکرد ناوگان حملونقل اتوبوسی در این ایام، اظهار کرد: از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه تا روز گذشته (جمعه، ۱۹ تیر)، در مجموع ۷ هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس در اجرای این طرح مشارکت کردند که این رقم، بالاترین میزان مشارکت ناوگان اتوبوسی در یک رویداد ملی طی سالهای اخیر و در یک بازه زمانی کوتاه به شمار میرود.
وی افزود: بالاترین میزان مشارکت ناوگان اتوبوسی پیش از این مربوط به طرح اربعین سال گذشته بود که در آن ۶ هزار و ۹۳۵ دستگاه اتوبوس به کار گرفته شده بود، اما در این مراسم میزان مشارکت ناوگان حدود ۱۵ درصد بیشتر از اربعین سال گذشته ثبت شد.
رئیس سازمان راهداری بیان کرد: از مجموع ناوگان بهکارگیریشده، حدود ۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس از ظرفیت موجود کشور اعزام شدند و حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه نیز با همکاری سایر وزارتخانهها، سازمانها، کارخانهها و نهادهای مختلف در اختیار سازمان قرار گرفتند.
وی با اشاره به اختلال ایجادشده در بخشی از شبکه ریلی کشور، گفت: در پی حادثه قطع مسیر ریلی، با هماهنگی و همکاری مناسب میان بخش جادهای و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، حدود ۸ هزار نفر در قالب جابهجایی بین ایستگاهی و یا انتقال بین شهرها تا مشهد از طریق ناوگان جادهای منتقل شدند.
اکبری یادآور شد: در مجموع طی این بازه ۹ روزه، در بخش حملونقل مسافری جادهای کشور، ۳۱۰ هزار سفر انجام شد و بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر جابهجا شدند.
وی با تفکیک آمار سفرهای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: اگر مبدا و مقصد سفرها را به سه استان تهران، قم و خراسان رضوی محدود کنیم، آمار جابهجایی به حدود ۵۳ هزار سفر و یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر میرسد که از طریق اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه بینشهری جابهجا شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: جابهجایی یک میلیون و ۱۳۰ هزار مسافر در این ایام، رقم قابل توجهی است، زیرا در اربعین سال گذشته مجموع جابهجایی مسافران با ناوگان حملونقل عمومی ۶۶۸ هزار نفر بود و امسال در مراسم هفته گذشته این عدد به یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر رسید که رشد حدود ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
اکبری ادامه داد: البته اگر ۱۳۹ هزار مسافری را که تنها در داخل استان خراسان رضوی و بین شهرهای مختلف این استان و سایر شهرها با ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شدند از این آمار کسر کنیم، همچنان میزان جابهجایی مسافران نسبت به اربعین سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان راهداری با اشاره به جابهجایی اتباع خارجی در این مراسم، گفت: در مجموع ۱۳۲ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابهجایی ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق را بر عهده داشتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت، ۶۰ دستگاه اتوبوس، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع افغانستان، دو دستگاه اتوبوس، ۸۰ نفر از اتباع پاکستان، ۲۰ دستگاه اتوبوس، ۶۰۰ نفر از اتباع ترکیه و جمهوری آذربایجان و ۵۰ دستگاه اتوبوس نیز حدود ۲ هزار نفر از اتباع عراق را جابهجا کردند.
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