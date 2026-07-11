۲۵ هیئت دیپلماتیک در چند ساعت از طریق فرودگاه مهرآباد پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (شنبه، ۲۰ تیر) در نشست خبری تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در نشست‌های برنامه‌ریزی پیش از برگزاری این مراسم، چند محور اصلی به عنوان مأموریت حوزه حمل‌ونقل هوایی تعریف شد که مهم‌ترین آن، تأمین ایمنی پروازها در جریان برگزاری مراسم تشییع بود.

وی افزود: محور دوم، برگزاری شایسته و آبرومندانه استقبال از هیئت‌های سیاسی و دیپلماتیک خارجی حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید بود و سومین محور نیز مدیریت و کنترل نرخ بلیت پروازها، به‌ویژه برای استان‌هایی که مراسم تشییع در آن‌ها برگزار می‌شد، به‌گونه‌ای بود که افزایش غیرمتعارف و اختلاف فاحشی در قیمت بلیت هواپیما پس از برگزاری مراسم ایجاد نشود.

شیرودی بیان کرد: در روز دوازدهم تیر، ۲۵ هیئت دیپلماتیک در فرودگاه مهرآباد پذیرش شدند و در مجموع حدود ۶۴۰ نفر از مقامات کشوری و لشکری کشورهای مختلف وارد این فرودگاه شدند. این عملیات در فاصله زمانی چند ساعت انجام شد و به‌طور متوسط هر ۱۵ دقیقه یک پرواز در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

وی ادامه داد: با هماهنگی انجام‌شده میان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و وزارت امور خارجه، زمان‌بندی پروازهای هیئت‌های خارجی از طریق وزارت امور خارجه به کشورهای مقصد اعلام شد تا از هرگونه تداخل در پروازهای ورودی جلوگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مجموع، ۲۵ هیئت شامل ۶۴۰ نفر در روز دوازدهم تیر وارد فرودگاه مهرآباد شدند و تقریباً تمامی این هیئت‌ها عصر یا غروب همان روز، پس از پایان مراسم، از همین فرودگاه کشور را ترک کردند.

وی یادآور شد: در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز ۹۸ پرواز حامل حدود ۳۶۰ نفر از مقامات کشورهای مختلف و اعضای محور مقاومت انجام شد و در مجموع، مقامات و هیئت‌هایی از ۳۸ کشور از طریق این فرودگاه وارد ایران شدند که توسط مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مورد استقبال و پذیرش قرار گرفتند.

شیرودی گفت: در مجموع، طی بازه زمانی ۱۱ تا ۱۹ تیرماه، در فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد و مشهد مقدس، حدود ۳۵۰ هزار مسافر جابه‌جا شدند.

وی افزود: برآوردهای بر این بود که پس از جنگ ۴۰ روزه و با توجه به آسیب‌هایی که به برخی بخش‌های صنعت هوانوردی وارد شده بود، امکان اجرای عملیات پروازی با این حجم از مسافر وجود نداشته باشد، اما با هماهنگی و اهتمام مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، این عملیات با موفقیت کامل انجام شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: پروازهای بازگشت، به‌ویژه از مشهد مقدس، همچنان ادامه دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا اختلاف نرخ بلیت هواپیما به حداقل برسد و افزایش غیرمتعارفی نسبت به قبل از برگزاری مراسم ایجاد نشود. سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت مستمر بر نرخ بلیت پروازها، به‌ویژه در بازه بازگشت مسافران، نظارت می‌کنند تا این عملیات نیز به بهترین شکل ممکن به پایان برسد.