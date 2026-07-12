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کد مطلب 6885561
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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

افخمی «حال خونین دلان ۲» را مقابل دوربین می‌برد

افخمی «حال خونین دلان ۲» را مقابل دوربین می‌برد

بهروز افخمی مستند «حال خونین دلان ۲» درباره حضور غیرایرانیان در آیین تشییع رهبر شهید را مقابل دوربین می‌برد.

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