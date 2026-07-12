دریافت 26 MB کد مطلب 6885561 https://mehrnews.com/x3cxNG ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ کد مطلب 6885561 فیلم هنر فیلم هنر ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ افخمی «حال خونین دلان ۲» را مقابل دوربین میبرد بهروز افخمی مستند «حال خونین دلان ۲» درباره حضور غیرایرانیان در آیین تشییع رهبر شهید را مقابل دوربین میبرد. کپی شد مطالب مرتبط «کاغذ شطرنجی» افخمی پاییز کلید میخورد؛ نقش اصلی برای ارسطو خوشرزم مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی برچسبها بهروز افخمی سینمای مستند تشییع رهبر شهید انقلاب
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