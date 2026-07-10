به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما از برنامه‌ریزی برای ساخت فیلم سینمایی جدید خود در ماه‌های آینده خبر داد. این فیلم که «کاغذ شطرنجی» نام دارد، یک اثر پلیسی است که داستان آن در دهه ۶۰ روایت می‌شود و بر اساس خاطرات واقعی یک بازپرس جنایی نوشته شده است.

افخمی که این فیلمنامه را حدود سه یا چهار سال پیش آماده کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال آغاز فیلمبرداری این پروژه در شهریور یا مهر ماه خبر داد و گفت: قصد دارم فیلم را با ترکیبی از بازیگران فیلم «صبح اعدام» جلو ببرم و احتمالاً ارسطو خوش رزم نیز نقش اصلی آن را ایفا خواهد کرد.

این فیلمنامه پیش از این توسط افخمی برای ساخت آماده شده بود، اما تولید آن به تعویق افتاد. فیلم «کاغذ شطرنجی» روایتگر داستان‌هایی جنایی از زبان یک بازپرس دادگستری است و قرار است در تهران و با بازیگرانی از فیلم قبلی این کارگردان ساخته شود.

ازجمله آثار شاخص سینمایی افخمی می‌توان به «عروس»، «روز فرشته»، «شوکران»، «گاوخونی»، «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» و «سن پترزبورگ» اشاره کرد.

آخرین فیلم وی، «صبح اعدام»، محصول سال ۱۴۰۲، یک درام سیاسی با اقتباس از گزارش واقعی خبرنگار روزنامه کیهان از مراسم تیرباران طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی در پی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است. فیلم روایتگر لحظات پایانی زندگی این ۲ نفر در فاصله زمانی ۵ تا ۶:۳۰ صبح روز اعدام است. این فیلم در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را برای افخمی و سیمرغ بهترین نقش اول مرد را برای ارسطو خوش‌رزم به ارمغان آورد.