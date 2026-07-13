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کد مطلب 6886580
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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

لاریجانی: حتی یک میلی‌متر هم از تنگه هرمز نباید عقب‌نشینی کنیم

لاریجانی: حتی یک میلی‌متر هم از تنگه هرمز نباید عقب‌نشینی کنیم

محمدجواد لاریجانی گفت: مدیریت کامل تنگه هرمز با ماست و در این موضوع حتی یک میلی‌متر هم نباید عقب‌نشینی کنیم.

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