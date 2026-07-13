دریافت 3 MB کد مطلب 6886580 https://mehrnews.com/x3cydt ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸ کد مطلب 6886580 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸ لاریجانی: حتی یک میلیمتر هم از تنگه هرمز نباید عقبنشینی کنیم محمدجواد لاریجانی گفت: مدیریت کامل تنگه هرمز با ماست و در این موضوع حتی یک میلیمتر هم نباید عقبنشینی کنیم. کپی شد مطالب مرتبط از تشییع مخفیانه ائمه(ع) تا بدرقههای میلیونی امام شهید قدردانی آیتالله آملی لاریجانی از حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید برچسبها محمدجواد لاریجانی تنگه هرمز رژیم حقوقی تنگه هرمز
نظر شما