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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

قدردانی آیت‌الله آملی لاریجانی از حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید

قدردانی آیت‌الله آملی لاریجانی از حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با قدردانی از حضور حماسی میلیون‌ها نفر از مردم شریف ایران، عراق و آزادگان جهان در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید، همگان را به پاسداشت این وحدت فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

«ملت بزرگ و شهیدپرور ایران، امت مؤمن و وفادار عراق، و آزادگان جهان که با دلی سوگوار و چشمی منتظر، در آیین عظیم تشییع پیکرِ مطهرِ قائدِ شهیدِ این مرز و بوم، حماسه‌ای بی‌مانند آفریدید، سلام و درود بی‌پایان خداوند بر شما باد.

آنچه در این روزهای اخیر در خیابان‌های تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس رقم زدید، نه فقط یک مراسم سوگواری، که حماسه‌ای درخورِ ثبت در تاریخ عزتِ اسلام و ایران بود.

میلیون‌ها دلی که در سوگِ رهبر شهید انقلاب، یک‌صدا و یک‌دل، بر سرِ عهدِ خویش با ولایت و شهادت، ایستادگی کردند، پیامی روشن به جهانیان داشتند و آن اینکه ملتِ ایران و محورِ مقاومت، با تمامِ وجود، بر راهِ شهیدان و آرمان‌های حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای، استوار و پابرجا هستند.

از شما ملتِ شریفِ ایران که با اشکِ حسرت و نگاهِ آسمانی، پیکرِ امام شهیدمان را بر دستانِ مهربانِ خویش در تهران، قم و شهر مقدس مشهد تا حرمِ رضوی بدرقه کردید، و از شما مردمِ نجیبِ عراق که در نجفِ اشرف و کربلایِ معلی، با میزبانیِ عاشقانه‌ٔ خود، پیوندِ ناگسستنیِ دو ملتِ هم‌پیمان و هم‌خون را به‌نمایش گذاشتید، و نیز از همهٔ آزادگانِ جهان که با حضورِ خویش در این آیینِ‌های باشکوه، ثابت کردید که شهادت، مرز نمی‌شناسد و مقاومت، جهانی است، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

این اتحادِ کم‌نظیر و انسجامِ ارزشمندی که در این روزها با حضورِ شما در صحنه، تجسمِ عینی یافت، بزرگ‌ترین سرمایهٔ نظام و عزتمندترین پاسخی است که به دشمنانِ این آب و خاک داده شده است. دشمنانی که در محاسباتِ خویش، خوابِ تفرقه و ناامیدی در دلِ این ملت را دیده بودند، اما امروز با چشمِ خویش نظاره‌گرِ دریایی از عشق، وفاداری و یکپارچگی هستند.

در این شرایط همهٔ ما وظیفه داریم تا این اتصالِ مبارک و وحدتِ ملی را که خونِ پاکِ شهیدان، آن را آبیاری کرده است، چونان گوهرِ گرانبهایی پاس بداریم و با اتکا به این سرمایهٔ عظیم، ایرانِ اسلامی را در مسیرِ عزت، اقتدار و پیشرفت، همچنان پیشرو و استوار نگه داریم.

از خداوندِ متعال، برای قائدِ شهیدمان، علوّ درجات و همنشینی با اولیاءالله، و برای شما ملتِ بزرگوار ایران، برادران عراقیمان و همهٔ آزادگانِ جهان، توفیقِ روزافزون و عزتِ مضاعف مسئلت دارم.»

کد مطلب 6883656

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