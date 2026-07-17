رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از مرز مهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه علی اکبر پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی به همراه استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی، از آخرین وضعیت زیرساختها، امکانات و روند آمادهسازی پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی (مهران) بازدید کردند.
در این بازدید، آخرین اقدامات انجامشده برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ارتقای خدماترسانی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و آمادگی دستگاههای اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران مورد بررسی قرار گرفت.
مرز مهران به عنوان پرترددترین گذرگاه زمینی کشور در ایام اربعین، نقش مهمی در خدمترسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و توسعه تعاملات ایران و عراق دارد.
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