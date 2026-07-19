دریافت 69 MB کد مطلب 6892860 https://mehrnews.com/x3cBQD ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ کد مطلب 6892860 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ روایت وزیر امور خارجه از لحظه اطلاع خبر شهادت رهبر انقلاب توضیحات عراقچی وزیر امور خارجه از لحظه اطلاع خبر شهادت رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط سردار قاآنی: مسیر پر افتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد سفیر جدید پاکستان در ایران با عراقچی دیدار کرد تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی برچسبها سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران رهبر شهید شهید
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