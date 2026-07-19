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کد مطلب 6892860
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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

روایت وزیر امور خارجه از لحظه اطلاع خبر شهادت رهبر انقلاب

روایت وزیر امور خارجه از لحظه اطلاع خبر شهادت رهبر انقلاب

توضیحات عراقچی وزیر امور خارجه از لحظه اطلاع خبر شهادت رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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