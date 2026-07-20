تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، «فصیحه عزمی» سفیر جدید سریلانکا در جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

