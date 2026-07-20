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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی

تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی

سفیر جدید سریلانکا در ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فصیحه عزمی» سفیر جدید سریلانکا در جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

کد مطلب 6893662
نفیسه عبدالهی

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