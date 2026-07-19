امباپه آقای گل جام جهانی شد/ دست مسی به بهترین پاسور هم‌ نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدار فینال میان تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین بسته شد تا برترین‌های فردی این دوره نیز مشخص شوند.

در پایان این رقابت‌ها، کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه با به ثمر رساندن ۱۰ گل، عنوان آقای گل جام جهانی ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داد. ستاره خروس‌ها که در طول مسابقات نمایش درخشانی داشت، با عملکرد فوق‌العاده خود فاصله محسوسی با سایر مدعیان کفش طلا ایجاد کرد.

لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، با هشت گل در رده دوم جدول گلزنان قرار گرفت.

امباپه علاوه بر کسب عنوان بهترین گلزن این دوره، یک رکورد تاریخی را نیز جابه‌جا کرد. مهاجم فرانسوی با مجموع ۲۲ گل زده در ادوار مختلف جام جهانی، به بهترین گلزن تاریخ این مسابقات تبدیل شد و نام خود را بالاتر از تمامی اسطوره‌های فوتبال جهان در تاریخ بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی ثبت کرد.

این ستاره فرانسوی که در سال‌های اخیر همواره یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال جهان بوده، با ثبت این رکورد تاریخی جایگاه خود را در تاریخ جام جهانی تثبیت کرد و یکی از مهم‌ترین افتخارات دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد.

در بخش پاس گل نیز مایکل اولیسه، هافبک خلاق تیم ملی فرانسه، با ثبت هفت پاس گل عنوان بهترین پاسور جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. اولیسه با ارسال‌های دقیق و خلق موقعیت‌های متعدد برای هم‌تیمی‌هایش، نقش پررنگی در موفقیت فرانسه و صعود این تیم به مراحل پایانی رقابت‌ها ایفا کرد.

بدین ترتیب، جام جهانی ۲۰۲۶ برای فوتبال فرانسه اگرچه با ناکامی در رسیدن به عنوان قهرمانی همراه بود، اما با درخشش دو ستاره این تیم در بخش آمارهای فردی به پایان رسید؛ جایی که امباپه با فتح کفش طلای مسابقات و شکستن رکورد تاریخی گلزنی جام‌های جهانی و اولیسه با کسب عنوان بهترین پاسور رقابت‌ها، نام خود را در تاریخ این تورنمنت ماندگار کردند.