سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برترین‌های این دوره از مسابقات را معرفی کرد که در میان آنها، بازیکنان اسپانیا با کسب سه جایزه مهم فردی، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

رودری، هافبک تیم ملی اسپانیا، که نقش پررنگی در قهرمانی لاروخا داشت، با نمایش‌های درخشان خود عنوان بهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

در بخش دروازه‌بان‌ها نیز اونای سیمون با عملکرد مطمئن، ثبت کلین‌شیت‌های متعدد و دریافت تنها یک گل در طول مسابقات، به عنوان بهترین دروازه‌بان جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شد و دستکش طلایی این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین پائو کوبارسی مدافع جوان اسپانیا، با درخشش در قلب خط دفاعی قهرمان جهان، عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد.

در بخش گلزنان کیلیان امباپه، مهاجم تیم ملی فرانسه، با به ثمر رساندن ۱۰ گل، عنوان آقای گل جام جهانی ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داد. امباپه همچنین با افزایش مجموع گل‌های خود در ادوار جام جهانی به ۲۲ گل، رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند و به بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد.

مایکل اولیسه، هافبک تیم ملی فرانسه، نیز با ثبت ۷ پاس گل، عنوان بهترین پاسور جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد و نقش مهمی در عملکرد هجومی تیمش در این مسابقات داشت.

برترین‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بهترین بازیکن: رودری (اسپانیا)

بهترین دروازه‌بان: اونای سیمون (اسپانیا)

بهترین بازیکن جوان: پائو کوبارسی (اسپانیا)

آقای گل: کیلیان امباپه (فرانسه) با ۱۰ گل

بهترین پاسور: مایکل اولیسه (فرانسه) با ۷ پاس گل

بدین ترتیب، جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر دومین قهرمانی تاریخ اسپانیا، با سلطه بازیکنان این تیم بر جوایز فردی و ثبت رکوردی تاریخی توسط کیلیان امباپه در جدول گلزنان ادوار جام جهانی به پایان رسید.