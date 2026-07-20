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کد مطلب 6893560
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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

پورجمشیدیان: زائران از همه مرزها استفاده کنند

پورجمشیدیان: زائران از همه مرزها استفاده کنند

پورجمشیدیان رییس ستاد اربعین گفت: زائران از همه مرزها استفاده کنند.مرزها از نظر خدمات تفاوتی با هم ندارند.

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