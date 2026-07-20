دریافت 4 MB کد مطلب 6893560 https://mehrnews.com/x3cC7V ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵ کد مطلب 6893560 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵ پورجمشیدیان: زائران از همه مرزها استفاده کنند پورجمشیدیان رییس ستاد اربعین گفت: زائران از همه مرزها استفاده کنند.مرزها از نظر خدمات تفاوتی با هم ندارند. کپی شد مطالب مرتبط اعطای تسهیلات اربعین به۱۰هزار مددجوی اصفهانی؛زائراولیها در اولویتاند راز حضور میلیونی مردم در تشییع امام شهید، دلسوزی برای همه انسانها بود قرارگاههای ستاد اربعین ۱۴۰۵ تعیین شد اعلام نرخ مصوب بلیت اتوبوس برای جابهجایی زائران اربعین از لرستان برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 کربلای معلی پیادهروی اربعین علیاکبر پورجمشیدیان
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