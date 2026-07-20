کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر استمرار سیاست‌های حمایتی کمیته امداد برای مشارکت حداکثری مددجویان در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: سال گذشته توفیق داشتیم زمینه حضور ۸ هزار و ۶۶۵ نفر از مددجویان استان را در این سفر معنوی فراهم کنیم که در همین راستا، مبلغی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان کمک‌هزینه بلاعوض و ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به آنان اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اشتیاق وصف‌ناپذیر مددجویان، امسال سقف حضور متقاضیان به بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در اولویت‌بندی برای تخصیص تسهیلات، زائران زیارت‌اولی، دانشجویان و نخبگان تحت حمایت این نهاد در اولویت قرار دارند. همچنین مددجویانی که پیش از این از سایر وام‌های کمیته امداد استفاده کرده‌اند، محدودیتی برای بهره‌مندی از این تسهیلات جدید نخواهند داشت.

زارع درباره نحوه پرداخت این حمایت‌ها گفت: فرآیند اعطای تسهیلات به دو صورت «پیش از سفر» و «پس از سفر» انجام می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه پیش از عزیمت و پس از بررسی مدارک، ثبت‌نام نهایی در سامانه سماح و تکمیل فرم تعهدنامه پرداخت خواهد شد. کمک‌هزینه‌های بلاعوض نیز پس از بازگشت از سفر و ارائه اصل گذرنامه ممهور به مهر ورود و خروج و ثبت درخواست در سامانه «همگروه» به حساب مددجویان واریز می‌گردد.

وی در خصوص سقف ریالی این حمایت‌ها افزود: برای زائران انفرادی سقف ۱۵ میلیون تومان و برای خانواده‌های دو نفره و بیشتر تا سقف ۲۵ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، پس از بازگشت از سفر نیز مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هر مددجوی زائر به‌عنوان کمک‌هزینه بلاعوض پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ابراز کرد: اعزام مددجویان در قالب اردوهای «شوق زیارت» توسط تمامی ادارات اجرایی این نهاد در سراسر استان برنامه‌ریزی شده است. این حرکت معنوی با مشارکت خیران نیک‌اندیش و به نیابت از درگذشتگان آنان صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر یک از مددجویان به نام و یاد یکی از شهدای والامقام راهی این سفر می‌شوند تا پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با خدمت‌رسانی صادقانه در بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان اهل‌بیت (ع) بیش از پیش تجلی یابد.