به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین رسمی اذن خدمت اربعین حسینی که با حضور شهردار تهران، معاونین شهردار و شهرداران مناطق برگزار شد، احکام رؤسای قرارگاه‌ها در ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح ذیل است:

- هادی حق بین شهردار منطقه ۱، مسئول قرارگاه مرزی شلمچه

- مهدی صالحی شهردار منطقه ۲، مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه

- حمید جوانی شهردار منطقه ۳، مسئول قرارگاه مرزی چذابه

- سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴، مسئول قرارگاه نجف

- محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، مسئول قرارگاه مرزی مهران

- سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مسئول قرارگاه کربلا

- فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، مسئول قرارگاه زینبیه(کربلا)

- محسن دودانگه شهردار منطقه ۹، مسئول قرارگاه سامرا

- مهدی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)

- مهدی کاظمی قمی شهردار منطقه ۱۱، مسئول قرارگاه سامرا

- سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)

- رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، مسئول قرارگاه نجف

- رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸، مسئول قرارگاه مرزی مهران

- حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹، مسئول قرارگاه کربلا

- محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، مسئول قرارگاه کوفه

- محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، مسئول قرارگاه کوفه