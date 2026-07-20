به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین رسمی اذن خدمت اربعین حسینی که با حضور شهردار تهران، معاونین شهردار و شهرداران مناطق برگزار شد، احکام رؤسای قرارگاهها در ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح ذیل است:
- هادی حق بین شهردار منطقه ۱، مسئول قرارگاه مرزی شلمچه
- مهدی صالحی شهردار منطقه ۲، مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه
- حمید جوانی شهردار منطقه ۳، مسئول قرارگاه مرزی چذابه
- سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴، مسئول قرارگاه نجف
- محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، مسئول قرارگاه مرزی مهران
- سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مسئول قرارگاه کربلا
- فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، مسئول قرارگاه زینبیه(کربلا)
- محسن دودانگه شهردار منطقه ۹، مسئول قرارگاه سامرا
- مهدی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)
- مهدی کاظمی قمی شهردار منطقه ۱۱، مسئول قرارگاه سامرا
- سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)
- رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، مسئول قرارگاه نجف
- رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸، مسئول قرارگاه مرزی مهران
- حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹، مسئول قرارگاه کربلا
- محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، مسئول قرارگاه کوفه
- محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، مسئول قرارگاه کوفه
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