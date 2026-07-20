به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شیخ محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، در مراسم گرامیداشت رهبر شهید حضور پیدا کرد و گفت: امروز می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم که چرا مراسم تشییع و تدفین ایشان با چنین استقبال گسترده‌ای مواجه شد؛ زیرا آن امام شهید، همه مردم و همه انسان‌ها را دوست داشت و برای مسلمان و غیرمسلمان دل می‌سوزاند.

وی برای تبیین این موضوع به ماجرای یکی از استادان آمریکایی اشاره کرد و گفت: استادی از ایالت تگزاس آمریکا که بعدها شیعه شد و برای تحصیل علوم دینی به قم آمد، نقل می‌کرد که سال‌ها پس از جدایی از خانواده‌اش، دخترش در نامه‌ای از او پرسید: «چند دلیل برای اثبات وجود خدا برایم بنویس.» او در پاسخ، دلایل فلسفی متعددی مانند برهان صدیقین را برای دخترش نوشت، اما در پایان افزود: اگر از من، به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه دین تحقیق و تدریس کرده، بپرسند مهم‌ترین دلیل بر وجود خدا چیست، تنها یک پاسخ دارم و آن وجود امیرالمؤمنین علی(ع) است.

آیت‌الله قمی ادامه داد: حضرت علی(ع) شخصیتی بود که شب‌ها در محراب عبادت با اشک به راز و نیاز می‌ایستاد و در عین حال در میدان نبرد شجاع‌ترین انسان‌ها بود. او نه از روی جهل به خدا ایمان آورده بود، نه از ترس و نه برای رسیدن به دنیا، قدرت یا ثروت. کسی که حکومت را از کفش کهنه خود بی‌ارزش‌تر می‌دانست، با وجود آنکه صدها نخلستان را با دست خود آباد کرده بود، زندگی بسیار ساده‌ای داشت و غذایش نان جو بود.

وی افزود: چنین انسانی که عالم، شجاع، زاهد و بی‌اعتنا به دنیا بود، وقتی از خدا سخن می‌گوید، بهترین دلیل بر حقانیت ایمان است. از همین رو امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «ما لله آیه اکبر منی»؛ خداوند دلیلی بزرگ‌تر از من ندارد. همچنین آن حضرت خود را دلیل نبوت و رسالت پیامبر اکرم(ص) معرفی می‌کرد؛ زیرا ایمان شخصیتی مانند علی(ع) به پیامبر اسلام، نه از روی جهل بود و نه از سر ترس، بلکه بر پایه شناخت و یقین شکل گرفته بود.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه در روزگار ما نیز شخصیت‌های الهی همین نقش را ایفا می‌کنند، تصریح کرد: دلیل این استقبال گسترده مردم از مراسم تشییع امام شهید نیز همین بود. وجود این شخصیت بزرگ، بهترین دلیل بر حقانیت انقلاب اسلامی و معنویت بود. او نه به دنبال مقام و قدرت بود، نه ثروت و نه شهرت. اهل مطالعه، اندیشه و سیاست بود و سیاستمداران بزرگ دنیا نیز به دانش و بینش او اذعان داشتند.

وی در ادامه به دیدار یکی از رؤسای جمهور آمریکای لاتین با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: در آن دیدار، پس از تعارفات اولیه، رهبر انقلاب فرمودند آماده شنیدن سخنان شما هستیم، اما رئیس‌جمهور پاسخ داد: من از آن سوی دنیا نیامده‌ام که سخن بگویم؛ آمده‌ام تا بشنوم شما چه توصیه‌ای برای من دارید.

آیت‌الله قمی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب نسبت به رنج ملت‌های مختلف جهان حساس بودند و بارها می‌فرمودند هیچ شبی نیست که برای مردم یمن دعا نکنم. ایشان برای مردم فلسطین، لبنان، افغانستان، کشمیر و حتی جوانان آمریکا نیز دلسوز بودند. همچنین نسبت به جایگاه زنان حساسیت ویژه‌ای داشتند و معتقد بودند زن در دنیای امروز مظلوم است و فرهنگ غرب کرامت او را به ابتذال کشانده است.

وی سپس خاطره‌ای از رسیدگی رهبر معظم انقلاب به نامه یک روستایی را بیان کرد و گفت: مردی روستایی نامه‌ای به دفتر رهبر انقلاب نوشته و از کشته شدن مظلومانه فرزندش شکایت کرده بود. رهبر انقلاب پس از مطالعه نامه، دستور دادند گروهی برای بررسی موضوع به روستای محل زندگی او اعزام شوند. پس از بررسی، مشخص شد ادعای این پدر درست است و پرونده به جریان افتاد تا اینکه حکم قصاص صادر شد. هرچند در نهایت پدر مقتول در آخرین لحظه رضایت داد و حکم اجرا نشد.

وی افزود: پس از این ماجرا، رهبر انقلاب خطاب به مسئولان فرمودند اگر در پرونده من و شما هیچ عملی جز اجرای عدالت برای این بنده مظلوم وجود نداشته باشد، همین برای نجات انسان کافی است. این سخن نشان‌دهنده عمق دلسوزی ایشان نسبت به مردم بود.

آیت‌الله قمی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: در مراسم اربعین طی حدود ۲۰ روز، بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون نفر حضور پیدا می‌کنند، اما در مراسم تشییع امام شهید، تنها در یک روز دست‌کم ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند. این حضور در شرایطی رقم خورد که پیش از برگزاری مراسم، برخی نگران بودند استقبال چندانی صورت نگیرد و حتی پیشنهاد شده بود گروه‌هایی از مردم ایران برای پرشور شدن مراسم به عراق اعزام شوند، اما هیچ نیازی به این کار نبود و مردم عراق با عشق و آگاهی در مراسم حضور یافتند.

وی افزود: یکی از شاعران عراقی گفته بود: این امام، رهبر شما بود، اما رهبر ما نیز بود. شما پیکر او را تا اینجا آوردید، از اینجا به بعد ما آن را بر سر و چشم خود حمل می‌کنیم.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: حتی زنان عراقی نیز به صورت خودجوش مراسمی با حضور حدود ۱۵ هزار نفر در نجف برگزار کردند. این عشق و علاقه تنها به عراق محدود نمی‌شود؛ اگر چنین مراسمی در پاکستان، هند، کشمیر یا بحرین ـ در صورت نبود محدودیت‌های سیاسی ـ برگزار می‌شد، جمعیتی عظیم‌تر از این نیز حضور پیدا می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: راز این محبت، علاقه عمیق آن شخصیت بزرگ به مردم و کرامت انسان بود. اگر هر یک از ما نیز تصمیم بگیریم در حد توان خود چند نفر را هدایت و اصلاح کنیم، جامعه به تدریج اصلاح خواهد شد. مهم آن است که هرکس وظیفه خود را بشناسد و به آن عمل کند.