به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تکریم زائران و باهدف جلوگیری از هرگونه نوسان قیمتی در ایام اوج تقاضای سفر، نرخ بلیت اتوبوس‌ها برای تمامی مقاصد مرتبط با مرزهای خروجی، بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تعیین شده است.

وی ادامه داد: نرخ مصوب بلیت برای سفر اربعین از مبدأ خرم‌آباد تا مرز مهران برای اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اتوبوس‌های ۳۰ تا ۳۲ نفره، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای اتوبوس‌های ۴۰ تا ۴۴ نفره مبلغ ۹۵۰ هزار تومان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تأکید کرد: شرکت‌های مسافربری مکلف‌اند بلیت زائران را صرفاً با نرخ‌های مصوب ارائه دهند و هرگونه افزایش قیمت خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود و نرخ‌های ابلاغی برای بازه زمانی عملیات جابه‌جایی زائران از تاریخ شروع تاریخ پایان طرح اربعین لازم‌الاجراست.

امرایی ضمن دعوت از زائران برای تهیه بلیت از طریق درگاه‌های رسمی و معتبر، تصریح کرد: بازرسان این اداره کل با استقرار در پایانه‌های مسافربری، نظارت ویژه‌ای بر رعایت نرخ‌های مصوب و کیفیت خدمات‌رسانی ناوگان خواهند داشت.

وی تصریح کرد: زائران گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عدم صدور بلیت، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به کارشناسان این اداره کل گزارش دهند تا دراسرع‌وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.