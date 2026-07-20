علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در صبح امروز دوشنبه در حوالی شهر کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: نخستین زمین‌لرزه ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه با بزرگی ۵.۲ ریشتر و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد و پنج دقیقه بعد نیز زمین‌لرزه‌ای دیگر به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین همین منطقه را لرزاند.

وی افزود: همزمان با وقوع این زمین‌لرزه‌ها، جلسه مدیریت بحران شهرستان کرمانشاه در حال برگزاری بود و بلافاصله پس از حادثه، آماده‌باش کامل به تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان اعلام و تیم‌های ارزیاب، امدادی و عملیاتی به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: به دستور استاندار کرمانشاه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همراه فرماندار شهرستان کرمانشاه در منطقه حضور یافته و ضمن بازدید میدانی از کانون زمین‌لرزه و مناطق اطراف، روند ارزیابی خسارات، خدمات‌رسانی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادیم.

حیدری با بیان اینکه کانون هر دو زمین‌لرزه در حوالی کوزران قرار داشت، گفت: لرزش ناشی از این زمین‌لرزه‌ها علاوه بر کوزران، در شهرستان‌های روانسر، اسلام‌آباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، بخش گهواره از توابع شهرستان دالاهو و همچنین شهر کرمانشاه و مناطق اطراف نیز احساس شد.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های اولیه و گزارش‌های دریافتی از تیم‌های اعزامی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه خسارات وارده عمدتاً سطحی و جزئی بوده و تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرزه‌ها گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد: بر اثر استرس، اضطراب و ترس ناشی از زمین‌لرزه و همچنین هنگام خروج از منازل، ۱۰ نفر دچار آسیب‌های خفیف شدند که پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

حیدری با تأکید بر پایداری زیرساخت‌های خدمات‌رسان در مناطق تحت تأثیر زلزله، اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شبکه‌های آب، برق و گاز در تمامی مناطق پایدار بوده و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی استان گزارش نشده است.

وی از تداوم پایش میدانی مناطق توسط تیم‌های ارزیاب خبر داد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل قرار دارند و وضعیت مناطق تحت تأثیر زلزله به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.