https://mehrnews.com/x3cLfW ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6910662 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ تداوم حضور شبانه مردم در گرگان گرگان- حضور شبانه مردم در گرگان همچنان ادامه دارد و مردم در دفاع از میهن و انقلاب ایستاده اند. دریافت 5 MB کد مطلب 6910662 کپی شد مطالب مرتبط قرار یکصد و شصتم مردم رشت برای دفاع از وطن در میدان امام جمعه لاهیجان: دنیا مدیون ایستادگی ایران در برابر آمریکا است آوج در یکصد و شصتمین شب؛ اجتماع مردم پر و شور و حماسه آفرین ضیاءآباد در شب ۱۶۰؛ مردم همچنان صحنه را ترک نکردهاند الوند در صد و شصتمین شب حضور و یک روایت ادامهدار از مردم حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹ سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب همچنان در خیابان ایستاده اند نمایش اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در شبهای اقتدار ملی میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبری حضور باشکوه مردم خمین در یکصد و شصتمین شب حمایت از ولایت فقیه برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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