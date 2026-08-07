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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶

تداوم حضور شبانه مردم در گرگان

تداوم حضور شبانه مردم در گرگان

گرگان- حضور شبانه مردم در گرگان همچنان ادامه دارد و مردم در دفاع از میهن و انقلاب ایستاده اند.

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کد مطلب 6910662

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