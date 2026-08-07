  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۷

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار راهی برای خروج از جنگ با ایران شد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواستار راهی برای خروج از جنگ با ایران شد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی با مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، نسبت به پیامدهای تشدید درگیری با ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار راهی برای خروج از جنگ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه سی ان ان آمریکا اعلام کرد که ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به‌طور مشخص به شماری از مقام‌های ارشد دولت ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده نیازمند این است که راهی برای خروج از جنگ با ایران پیدا کند.

بر اساس این گزارش، کین هشدار داده است که گزینه‌های نظامی مطرح‌شده برای تشدید درگیری ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفته است: بعید است قدرت هوایی به‌تنهایی بتواند اهداف اعلام‌شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را محقق کند.

سی‌ان‌ان افزود: کین نگرانی‌های خود برای تشدید درگیری را با دیگر مقام‌های ارشد دولت، از جمله جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در میان گذاشته و امکان یافتن راهی برای خروج از جنگ را مطرح کرده است.

کد مطلب 6910663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تشدید درگیری خوب نیست
    • یزدی IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این جنگ حیاه وممات یهودی های افراطی است .جنگ اعتقادی ملت برگزیده خداست با حیوانات انسان نما بایدبه پایان برسانندتایقین رفع خطر شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه