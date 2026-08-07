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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴

تجمع شبانه مردم گالیکش به شب ۱۶۰ رسید

تجمع شبانه مردم گالیکش به شب ۱۶۰ رسید

گالیکش- حضور مردم گالیکش در میدان دفاع از میهن و انقلاب وارد یکصدوشصتمین شب شد.

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کد مطلب 6910660

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