https://mehrnews.com/x3cLfT ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6910660 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ تجمع شبانه مردم گالیکش به شب ۱۶۰ رسید گالیکش- حضور مردم گالیکش در میدان دفاع از میهن و انقلاب وارد یکصدوشصتمین شب شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6910660 کپی شد مطالب مرتبط قرار یکصد و شصتم مردم رشت برای دفاع از وطن در میدان امام جمعه لاهیجان: دنیا مدیون ایستادگی ایران در برابر آمریکا است آوج در یکصد و شصتمین شب؛ اجتماع مردم پر و شور و حماسه آفرین ضیاءآباد در شب ۱۶۰؛ مردم همچنان صحنه را ترک نکردهاند حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبری برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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