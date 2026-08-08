محدودیت اسپانیا برای مسافران از ورودی ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد: در چارچوب اصل مقابله به مثل، محدودیتهایی را در مرزهای این کشور برای مسافران ورودی از ایتالیا اعمال خواهد کرد.
دولت اسپانیا همچنین اعلام کرد: در واکنش به تصمیم ایتالیا برای تعلیق توافق شنگن میان دو کشور، کنترلهایی را بر پروازها و کشتیهای ورودی از ایتالیا نیز اعمال خواهد کرد.
مقامهای اسپانیایی جزئیات بیشتری درباره ماهیت و مدت این محدودیتها اعلام نکردند.
پیشتر مقامات ایتالیا در واکنش به ورود هزاران مهاجران از مغرب به اسپانیا، توافق شنگن با دولت مادرید را به حالت تعلیق درآورده بود.
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