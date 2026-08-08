  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۰

محدودیت اسپانیا برای مسافران از ورودی ایتالیا

محدودیت اسپانیا برای مسافران از ورودی ایتالیا

وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد: در واکنش به تعلیق توافق شنگن میان این کشور و ایتالیا، کنترل‌هایی را برای مسافران ورودی از ایتالیا اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد: در چارچوب اصل مقابله به مثل، محدودیت‌هایی را در مرزهای این کشور برای مسافران ورودی از ایتالیا اعمال خواهد کرد.

دولت اسپانیا همچنین اعلام کرد: در واکنش به تصمیم ایتالیا برای تعلیق توافق شنگن میان دو کشور، کنترل‌هایی را بر پروازها و کشتی‌های ورودی از ایتالیا نیز اعمال خواهد کرد.

مقام‌های اسپانیایی جزئیات بیشتری درباره ماهیت و مدت این محدودیت‌ها اعلام نکردند.

پیشتر مقامات ایتالیا در واکنش به ورود هزاران مهاجران از مغرب به اسپانیا، توافق شنگن با دولت مادرید را به حالت تعلیق درآورده بود.

کد مطلب 6910658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه