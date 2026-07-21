دریافت 10 MB کد مطلب 6894360 https://mehrnews.com/x3cCtf ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲ کد مطلب 6894360 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲ در چه صورت مذاکره بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت؟ باقری کنی معاون شورای امنیت ملی گفت: اگر مذاکرهای شکل بگیرد، پس از ناکامی آمریکا خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط حمدان: حماس به حرکت در مسیر مقاومت ادامه میدهد وحدت مهمترین پیام رهبری است/آمریکا بهدنبال گرفتن اهرم قدرت ایران بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان برچسبها علی باقری کنی مذاکره مذاکره با آمریکا
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