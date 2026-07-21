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کد مطلب 6894360
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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

در چه صورت مذاکره بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت؟

در چه صورت مذاکره بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت؟

باقری کنی معاون شورای امنیت ملی گفت: اگر مذاکره‌ای شکل بگیرد، پس از ناکامی آمریکا خواهد بود.

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