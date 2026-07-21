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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۸

حمدان: حماس به حرکت در مسیر مقاومت ادامه می‌دهد

حمدان: حماس به حرکت در مسیر مقاومت ادامه می‌دهد

اسامه حمدان انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس را دلیلی بر پویایی و زنده بودن این جنبش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسامه حمدان یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد که موفقیت این جنبش در انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی بیانگر زنده بودن حماس و مسیر مقاومت است.

وی اضافه کرد: این مسئله نشان می دهد که حماس به اجرای وظایف خود در قبال ملت فلسطین و همپیمانانش پایبند است. الحیه از تجربه زیادی برخوردار بوده و در جریان جزئیات فعالیت حماس در سطوح مختلف قرار دارد. او در بطن مذاکرات بوده که می تواند به تلاش های جاری برای پایان دادن به جنگ و نسل کشی نوار غزه کمک کند.

حمدان بیان کرد: مقاومت نه به عنوان کوتاه ترین راه بلکه به عنوان تنها راه برای گرفتن حقوق ملت فلسطین شناخته می شود. الحیه طی بیش از ۲۰ سال در برابر تهدیدات ایستاده است. جنبش حماس به مسیر مقاومت و بازسازی ساختار داخلی و میدانی خود بعد از ترور تعدادی از رهبرانش ادامه می دهد. همبستگی داخلی در حماس یکی از مهم ترین عناصر قدرت این جنبش به شمار می رود. حماس به تلاش های خود برای حمایت از مسئله فلسطین ادامه می دهد و برخی طرف ها به ویژه ایران، یمن و لبنان تا حد نبرد و مبارزه در کنار فلسطین ایستاده اند.

کد مطلب 6894267

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