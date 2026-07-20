به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری‌کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گفتگو با شبکه خبر سیما با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، محور اصلی این پیام‌ها را آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأکید بر وحدت ملی عنوان کرد.



وی با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور کم‌نظیر مردم عراق در نجف و کربلا، پیام روشنی برای ملت ایران، جریان مقاومت و آزادگان جهان داشت و در مقابل، موجب یأس و ناامیدی دشمنان جمهوری اسلامی شد.



باقری‌کنی با اشاره به استقبال مردم عراق از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این اتفاق نشان‌دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران و عمق پیوند میان دو ملت ایران و عراق است و شایسته است دستگاه دیپلماسی این روز را به مناسبتی ماندگار برای تحکیم روابط دو کشور تبدیل کند.



وی همچنین با یادآوری استقبال گسترده مردم پاکستان از رهبر شهید انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد این رویداد نیز به مناسبتی دائمی در روابط ایران و پاکستان تبدیل شود تا جایگاه رهبری و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیش از پیش نمایان شود.



اتحاد مقدس؛ کلیدواژه راهبردی رهبر شهید



معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مهم‌ترین محور پیام‌های رهبر معظم انقلاب را «وحدت» دانست و گفت: تعبیر «اتحاد مقدس» که از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شد، یک کلیدواژه راهبردی برای ساماندهی فضای اجتماعی کشور است.



وی تأکید کرد: وحدت امری تحمیلی نیست، بلکه باید از درون جامعه شکل بگیرد و استمرار یابد. مردم امروز پرسش‌ها، ابهام‌ها، پیشنهادها و مطالبات متعددی دارند و مسئولان موظفند با اقناع افکار عمومی، پاسخگوی این نیازها باشند.



باقری‌کنی افزود: اگر این نیازها پاسخ داده نشود، دشمن از همین خلأها برای نفوذ در افکار عمومی و پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد؛ از این رو جهاد تبیین، آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند، یک ضرورت جدی است.



دشمن به دنبال القای دوگانگی در حکمرانی ایران است



وی با اشاره به برخی اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت: آمریکا تلاش می‌کند این‌گونه القا کند که در جمهوری اسلامی درباره مسائل راهبردی، به‌ویژه موضوع آمریکا، دوگانگی وجود دارد؛ در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات کلان ذیل رهبری اتخاذ می‌شود و همه مسئولان از این چارچوب تبعیت می‌کنند.



باقری‌کنی تصریح کرد: دشمن با القای اختلاف میان مسئولان به دنبال ایجاد شکاف در کشور است و لازم است همه مسئولان بر وحدت، همسویی و یکپارچگی ذیل رهبری تأکید کنند تا این فضاسازی خنثی شود.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام‌های خود به‌صراحت آمریکا را دشمنی عهدشکن، زورگو، غیرقابل اعتماد و دارای روحیه سلطه‌طلبی معرفی کردند و یکی از معیارهای تحقق وحدت، داشتن صف‌آرایی مشترک در برابر دشمن است.



آمریکا تعهدات خود را نقض کرده است



معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا گفت: نقض تعهدات آمریکا تنها به موضوع تنگه هرمز محدود نبود، بلکه واشنگتن در آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و اجرای تعهدات خود درباره آتش‌بس لبنان نیز اقدامی انجام نداد.



وی افزود: آمریکایی‌ها همواره پس از هر توافق، مطالبات و زیاده‌خواهی‌های جدیدی را مطرح می‌کنند و با استفاده از ابزار فشار، چه تحریم و چه تهدید نظامی، تلاش می‌کنند طرف مقابل را به مذاکرات جدید و پذیرش امتیازات بیشتر وادار کنند.



تنگه هرمز، مؤلفه قدرت ایران است



باقری‌کنی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: پس از تجاوز آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و نقض حاکمیت ملی کشور، طبیعی است که ایران از همه ابزارهای خود برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزاتی استفاده کند.



وی گفت: تنگه هرمز یک مسئله مرتبط با امنیت ملی و یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا تلاش می‌کند این اهرم را از ایران بگیرد، اما جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد چنین ابزاری از دستش خارج شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ، با راهبردها و تاکتیک‌های دقیق نظامی، توان خود را به دشمن نشان دادند و آمریکا دریافت که بحران ایجادشده تنها به یک عرصه محدود نمی‌ماند، بلکه به حوزه‌های انرژی، ترانزیت، پایگاه‌های نظامی و سایر حوزه‌های ژئوپلیتیکی منطقه نیز تسری پیدا می‌کند.



وی افزود: آمریکایی‌ها اکنون به دنبال خنثی کردن این توان راهبردی هستند، اما جمهوری اسلامی که هزینه‌های سنگینی در این مسیر پرداخته، هرگز اجازه نخواهد داد این اهرم از دست برود.



آمریکا به دنبال ترکیب فشار نظامی و مذاکره است



باقری‌کنی درباره تحرکات اخیر آمریکا نیز گفت: به نظر می‌رسد واشنگتن در حال آزمودن گزینه‌های مختلف است تا ببیند کدام مسیر نتیجه بیشتری برایش دارد.



وی افزود: آمریکایی‌ها از یک سو فشار نظامی وارد می‌کنند و از سوی دیگر خواهان مذاکره هستند تا از ترکیب این دو ابزار، امتیاز بگیرند.



معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این هوشمندی را دارد که اجازه ندهد آمریکا در حالی که از ابزار تهدید و فشار استفاده می‌کند، از مسیر مذاکره نیز دستاوردی کسب کند.



وی در پایان تأکید کرد: اگر آمریکا بخواهد همزمان از فشار نظامی و مذاکره بهره ببرد، به اهداف خود نخواهد رسید و در این مسیر با ناکامی مواجه خواهد شد.