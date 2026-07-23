اکران «ایران، پارسِ نوین» در «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «ایران، پارسِ نوین» ساخته‌ اینگالف بویسن، تئودور کریستنسن و اکسل لِرگه محصول سال ۱۹۳۹ در خانه‌ هنرمندان ایران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

این مستند ۵۰ دقیقه‌ای در قالب صد و سی‌ویکمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» و به مناسبت پنجمین سالگرد ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران در خانه هنرمندان ایران اکران می‌شود و طی آن هوشنگ گلمکانی منتقد و کارگردان، مهرداد زاهدیان مستندساز و محمد محسنیان پژوهشگر تاریخ راه‌آهن به بررسی اثر خواهد پرداخت.

فیلم مستند «ایران، پارسِ نوین» که توسط سه مستندساز دانمارکی ساخته شده، درباره‌ ساخت و افتتاح راه‌آهن سراسری ایران است. مستند در ابتدا جامعه‌ پیشامدرن ایران را به تصویر می‌کشد و وضعیت ترکیبی عناصر سنتی و مدرن ایران را به نمایش می‌گذارد.

توضیح دیگر اینکه به علت اعتراضات سازمان‌های دهقانی، این مستند هرگز به‌صورت رسمی به نمایش در نیامد.

مستند «ایران، پارسِ نوین» ساعت ۱۸ یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.